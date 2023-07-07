Патрушев рассказал, к чему могли привести действия руководства ЧВК "Вагнер"

Патрушев: предательство руководства ЧВК "Вагнер" могло обернуться гражданским конфликтом

КРАСНОДАР, 6 июл - РИА Новости. Предательские действия руководства ЧВК "Вагнер" поставили Россию на грань гражданского конфликта, но решительные действия сотрудников силовых структур, руководителей органов власти, сплоченность и патриотизм народа показали, что страна выстоит перед любыми угрозами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Двадцать третьего и двадцать четвертого июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий, руководства ЧВК "Вагнер", страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт. Но решительные действия военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, руководителей органов государственной власти, сплоченность и патриотизм нашего народа еще раз показали, что Россия выстоит перед любыми угрозами", - сказал Патрушев в четверг в Краснодаре на совещании по безопасности Южного федерального округа.

"Единство в отстаивании национальных интересов и суверенитета страны делают наш народ непобедимым. Так было, так будет", - заявил он.