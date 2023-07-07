Войти
РИА Новости

Лукашенко заверил, что находящееся в Белоруссии ТЯО надежно охраняют

512
0
0
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Лукашенко заверил, что ядерные боеголовки, перемещенные из России, надежно охраняют

МИНСК, 6 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что перемещенное из РФ на белорусскую территорию тактическое ядерное оружие находится под надежной охраной.

"Определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию Беларуси. Находятся под надежной охраной", - приводит слова Лукашенко в четверг агентство Sputnik. Он уточнил, что "по земле ядерные боеголовки не перемещали".

Лукашенко также подчеркнул, что Белоруссия не собирается никого атаковать с помощью ядерного оружия, оно предназначено исключительно для оборонительных целей. "Если вы (Запад - ред.) совершите агрессию против Беларуси, ответ будет мгновенным. Цели определены", - сказал президент.

"Если я чего-то не хочу или наш народ, наше государство не хочет, значит, не будет", - сказал Лукашенко о механизме принятия решения по использованию ядерного оружия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились, что, не нарушая международных обязательств, разместят тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Путин объяснил, что Россия не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то, что делали США на протяжении десятилетий. Путин заявил в июне, что в соответствии с белорусско-российскими планами первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии, до конца года планы будут реализованы полностью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
23.06.2023
Госдеп признал, что стратегия Запада состоит в наращивании мощностей поставок ВСУ
29.03.2023
США не видят причин менять что-либо в своем ядерном арсенале в связи с планами размещения тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии
10.10.2022
У России крупнейший ядерный арсенал. Силы НАТО будут уничтожены за полчаса
24.06.2022
США на грани фатальной ошибки. Ее цена – война с Россией
01.11.2021
Die Zeit (Германия): Вольфганг Ишингер предостерегает от вывода из ФРГ атомных бомб США
22.04.2020
Зачем в армию вернули "атомных" монстров холодной войны?
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 15:50
  • 7
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 07.07 15:32
  • 52538
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе
  • 07.07 14:24
  • 1
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
  • 07.07 09:44
  • 1
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 07.07 07:09
  • 1
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 06.07 19:37
  • 1
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 19:27
  • 3
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 06.07 19:22
  • 2
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями