Human Rights Watchs предостерегла США от поставок ВСУ кассетных боеприпасов

По словам правозащитников, это может привести к "страданиям гражданского населения"

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) предостерегла власти США от передачи кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), которая приведет к "страданиям гражданского населения". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте HRW.

"Власти США, как заявляется, собираются решить, передавать ли кассетные боеприпасы Украине <...>, это потребует одобрения президента [США] Джо Байдена. Передача этого оружия неизбежно приведет к длительным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное осуждение применения этого оружия", - говорится в сообщении организации.

Ранее телеканал CBS информировал, что Соединенные Штаты могут в течение этой недели принять решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов. Еще 22 июня заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что кассетные боеприпасы могли бы повлиять на ситуацию на поле боя и были бы полезны ВСУ, особенно в борьбе "против закрепившихся российских позиций".

Кассетные боеприпасы - это заряды, снаряженные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противотанковые, противопехотные, зажигательные и другие). Они состоят на вооружении армий многих стран в виде бомб, артиллерийских снарядов и ракетных боеголовок. 1 августа 2010 года вступила в силу Конвенция по кассетным боеприпасам, которую подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Они, в частности, обязались никогда и ни при каких обстоятельствах не производить, не применять и никому не передавать такие боеприпасы. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.