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ЦАМТО

ВС ДРК получили первые БЛА CH-4 китайского производства

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Ударный БЛА CH-4 ВВС Алжира
Ударный БЛА CH-4 ВВС Алжира.
Источник изображения: imp-navigator.livejournal.com

ЦАМТО, 6 июля. По информации ряда СМИ, правительство Демократической Республики Конго приобрело 9 разведывательно-ударных БЛА CH-4 китайского производства для борьбы с формированиями повстанческой группировки "Движение 23 марта" (M23).

По данным ресурса Military Africa, закупка БЛА для противодействия повстанцам M23 была санкционирована правительством ДРК в феврале 2023 года. Решение о закупке аппаратов китайского производства продиктовано их доступностью и менее жесткими условиями покупки по сравнению с другими вариантами. Предполагается, что CH-4 будут размещены на авиабазе "Кавуму", в пределах досягаемости зоны конфликта. Первая партия из трех БЛА была доставлена в мае, еще шесть ожидаются в конце этого года.

Повстанцы M23 действуют в восточном регионе ДРК с 2012 года. Приобретение CH-4 для ВС ДРК соответствует тенденции, отслеживаемой в других африканских странах, включая Нигерию, Марокко, Египет, Алжир и Эфиопию, которые решили импортировать китайские вооруженные БЛА для повышения оборонительного потенциала при минимальных затратах. В частности, Нигерия стала одной из первых африканских стран, закупивших китайские БЛА CH-3 для операций по борьбе с повстанцами.

Разработанный компанией CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) БЛА CH-4 может быть сконфигурирован для выполнения задач разведки и нанесения ударов.

По информации китайских разработчиков, максимальная длина CH-4 – 8,5 м, размах крыла – 18 м, максимальная взлетная масса – 1400 кг, масса полезной нагрузки – 345 кг. БЛА оснащен турбовинтовым двигателем и трехлопастным толкающим винтом, крейсерская скорость – до 160-200 км/ч, максимальная скорость – 260 км/ч, высота полета – до 7620 м. Дальность применения аппарата в зоне прямой радиовидимости – до 250 км, однако при оснащении системами спутниковой связи она возрастает до 2000 км. Продолжительность полета БЛА в разведывательной конфигурации – до 23 часов, в ударной (с четырьмя ракетами) – до 10 часов. В качестве вооружения могут использоваться противотанковые ракеты AR-1 с полуактивной лазерной ГСН и 50-кг высокоточные УАБ Fei Teng-9 (FT-9) китайского производства, а также неуправляемые боеприпасы.

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