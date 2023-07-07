Войти
ЦАМТО

Состоялись переговоры министра обороны России и замминистра национальной обороны Вьетнама

566
0
0
Флаги России и Вьетнама
Флаги России и Вьетнама.
Источник изображения: https://defencevn.blogspot.com

ЦАМТО, 6 июля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры c замминистра национальной обороны Вьетнама генерал-полковником Хоанг Суан Тиеном, прибывшим в Москву для участия в шестом заседании совместного российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны.

"С удовольствием принял Ваше предложение встретиться и обсудить текущее состояние и перспективы развития нашего сотрудничества, прежде всего – в военной области. Вы всегда желанный гость в нашей стране, как и все вьетнамские друзья", – сказал Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства поблагодарил Хоанг Суан Тиена за его личное участие в торжественном приеме, организованном 9 июня российским Посольством в Ханое по случаю Дня России: "Отрадно, что Вы уделяете внимание нашим государственным праздникам и находите время, чтобы разделить радость таких событий с российскими коллегами".

"Вьетнам был и остается нашим надежным союзником, ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – заявил министр обороны России.

В свою очередь, заместитель главы военного ведомства Вьетнама назвал взаимодействие военных ведомств двух государств ярким примером сотрудничества между двумя странами, история которого насчитывает более 70 лет.

"Несмотря на то, с какими трудностями Россия сталкивается, Вьетнам всегда поддерживает Россию. Мы всегда настроены на то, чтобы повышать и развивать наше сотрудничество, взаимодействие по всем сферам сотрудничества в рамках военного и военно-технического сотрудничества", – сказал замминистра обороны Вьетнама генерал-полковник Хоанг Суан Тиен.

Сергей Шойгу выразил уверенность в необходимости наращивания очных межведомственных контактов для укрепления связей и поиска новых перспективных направлений сотрудничества: "С большим вниманием относимся к совместной работе в многосторонних форматах, в первую очередь на площадке "СМОА плюс". Заинтересованы в развитии и укреплении таких связей". В ходе встречи была отмечена активизация российско-вьетнамского многопланового взаимодействия, отвечающая коренным интересам двух государств, что неоднократно отмечалось в ходе переговоров на самом высоком уровне. "Мы всегда открыты для честного диалога по любым взаимовыгодным темам и вопросам", – подытожил Сергей Шойгу.

Ранее в тот же день состоялся стратегический диалог с участием начальника Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенанта Александра Кшимовского, на котором обсуждались актуальные вопросы многопланового российско-вьетнамского взаимодействия, в том числе военного и военно-технического сотрудничества. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации военно-делегационного обмена по линии видов вооруженных сил, а также констатировали последовательное наращивание связей в образовательной сфере.

По итогам стратегического диалога был подписан Меморандум о сотрудничестве между Военно-медицинской академией имени Кирова и Военно-медицинской академией Минобороны Вьетнама, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
07.09.2020
Шойгу посетил фестиваль кухонь народов мира, который проходит на Армейских играх
12.02.2020
Какую российскую авиатехнику покупают страны Азиатско-Тихоокеанского региона
23.12.2019
"Попытки изоляции провалились": главные итоги военной дипломатии России
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
16.09.2016
Война в Сирии — витрина российского оружия (Aftenposten, Норвегия)
05.08.2016
Танковый бросок в Никарагуа
01.03.2016
Последний рынок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 15:50
  • 7
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 07.07 15:32
  • 52538
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе
  • 07.07 14:24
  • 1
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
  • 07.07 09:44
  • 1
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 07.07 07:09
  • 1
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 06.07 19:37
  • 1
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 19:27
  • 3
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 06.07 19:22
  • 2
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями