Состоялись переговоры министра обороны России и замминистра национальной обороны Вьетнама

ЦАМТО, 6 июля. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры c замминистра национальной обороны Вьетнама генерал-полковником Хоанг Суан Тиеном, прибывшим в Москву для участия в шестом заседании совместного российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны.

"С удовольствием принял Ваше предложение встретиться и обсудить текущее состояние и перспективы развития нашего сотрудничества, прежде всего – в военной области. Вы всегда желанный гость в нашей стране, как и все вьетнамские друзья", – сказал Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства поблагодарил Хоанг Суан Тиена за его личное участие в торжественном приеме, организованном 9 июня российским Посольством в Ханое по случаю Дня России: "Отрадно, что Вы уделяете внимание нашим государственным праздникам и находите время, чтобы разделить радость таких событий с российскими коллегами".

"Вьетнам был и остается нашим надежным союзником, ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – заявил министр обороны России.

В свою очередь, заместитель главы военного ведомства Вьетнама назвал взаимодействие военных ведомств двух государств ярким примером сотрудничества между двумя странами, история которого насчитывает более 70 лет.

"Несмотря на то, с какими трудностями Россия сталкивается, Вьетнам всегда поддерживает Россию. Мы всегда настроены на то, чтобы повышать и развивать наше сотрудничество, взаимодействие по всем сферам сотрудничества в рамках военного и военно-технического сотрудничества", – сказал замминистра обороны Вьетнама генерал-полковник Хоанг Суан Тиен.

Сергей Шойгу выразил уверенность в необходимости наращивания очных межведомственных контактов для укрепления связей и поиска новых перспективных направлений сотрудничества: "С большим вниманием относимся к совместной работе в многосторонних форматах, в первую очередь на площадке "СМОА плюс". Заинтересованы в развитии и укреплении таких связей". В ходе встречи была отмечена активизация российско-вьетнамского многопланового взаимодействия, отвечающая коренным интересам двух государств, что неоднократно отмечалось в ходе переговоров на самом высоком уровне. "Мы всегда открыты для честного диалога по любым взаимовыгодным темам и вопросам", – подытожил Сергей Шойгу.

Ранее в тот же день состоялся стратегический диалог с участием начальника Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенанта Александра Кшимовского, на котором обсуждались актуальные вопросы многопланового российско-вьетнамского взаимодействия, в том числе военного и военно-технического сотрудничества. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации военно-делегационного обмена по линии видов вооруженных сил, а также констатировали последовательное наращивание связей в образовательной сфере.

По итогам стратегического диалога был подписан Меморандум о сотрудничестве между Военно-медицинской академией имени Кирова и Военно-медицинской академией Минобороны Вьетнама, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.