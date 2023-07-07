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Известия.ru

Военный эксперт объяснил просьбу Зеленского к Западу начать контрнаступление раньше

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Литовкин: Зеленский пытается переложить вину за неудачи в контрнаступлении на Запад

Президент Украины Владимир Зеленский пытается снять с себя вину за неудачи в контрнаступлении Вооруженных сил страны. Об этом 6 июля «Известиям» заявил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

Таким образом он прокомментировал слова Зеленского о том, что в разговорах с представителями США и лидерами европейских стран он выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше. Как объяснил украинский лидер, заниженный по сравнению с ожидаемым темп контрнаступления связан со сложностями на поле боя.

Как отметил Литовкин, неудачи Украины в контрнаступлении не зависят от того, когда оно было начато.

«Есть принципиальная вещь — нельзя наступать, если у тебя нет превосходства в воздухе. А этого у Украины не было, нет и в ближайшее время не будет. У них нет многофункциональных самолетов, нет ударных вертолетов, нет штурмовиков. А без этого бронированная техника открыта для наших самолетов, для наших ударных средств, как на ладони», — сказал он.

При этом эксперт подчеркнул, что Зеленский делает такие высказывания, так как пытается снять с себя ответственность за неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«И на Западе, и на Украине пытаются друг на друга свалить вину за провалы контрнаступления. Зеленский уже признается, что не он командует парадом на Украине, а над ним командуют. Его слова «я предлагал, а меня не послушали» говорят о том, что он не самостоятельный человек, что им руководят американцы. Американцы говорят о том, что «сколько мы им оружия не поставляем, они бестолковые, мы их учили, мы их готовили, а они не умеют воевать», — сказал Литовкин.

3 июля глава военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что проблемы в контрнаступлении ВСУ действительно существуют, в связи с чем оно будет очень сложным и потребует длительного времени.

30 июня главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сказал, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении Украины. В интервью The Washington Post он отметил, что «это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки». Каждый день каждый метр дается украинской армии кровью, отметил он.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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