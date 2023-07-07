Джеффри Сакс предложил план урегулирования конфликта на Украине

Конфликт на Украине не отвечает интересам ни одной из враждующих сторон, заявил Джеффри Сакс в интервью для Junge Welt. Он предложил свой план мирного урегулирования кризиса: Украина становится нейтральной страной, а Россия, с которой снимаются все санкции, выводит войска.

Переговоры о предотвращении дальнейшей эскалации конфликта на Украине, позиция Запада и конец гегемонии США — этим темам посвящено интервью Джеффри Сакса.

Junge Welt: Вы приехали в Вену, чтобы принять участие в конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине и выступить с докладом на тему «Путь к миру на Украине». Этот путь действительно есть?

Джеффри Сакс: Да, так как этот конфликт не отвечает ничьим интересам. Все его участники — Украина, Россия, США и ЕС — окажутся в значительно лучшем положении, если удастся договориться о мире. В особенности это касается Украины.

— Как можно добиться заключения мирного соглашения? Какие шаги необходимо предпринять?

— На пути к миру есть четыре главных аспекта: во-первых, НАТО должна наконец признать, что включение Украины и Грузии в альянс — это идея бесцеремонных США. Изначально было понятно, что в таком случае Запад перейдет красные линии России. Москва предупреждала об этом давно. Во-вторых, Украина должна признать, что совершила ошибку, не реализовав соглашение Минск-2. Также Россия будет обязана вывести войска с украинской территории. Наконец, Европа, включая Россию и Украину, должны активизировать партнерство в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы иметь действительно европейскую, а не американо-натовскую систему безопасности. Добиться реализации всех этих пунктов можно путем переговоров, а не посредством ведения военных действий.

— В прошлом году было несколько мирных инициатив, выдвинутых, в частности, Китаем, Бразилией и Индонезией. Почему их проигнорировали?

— Нельзя сказать, что эти предложения не принесли никаких результатов. Эти страны показали, что ЕС идет по ложному пути. Брюссель ведет себя абсолютно неверно, став игрушкой в руках американских неоконсерваторов. США и Европа думали, что весь мир встанет на их сторону. Вместо этого незападные страны повели себя нейтрально или даже приняли сторону России.

Вашингтон и Брюссель не могут понять, почему так. А объяснение очень простое: незападный мир против американской гегемонии. Европа тоже должна выступить против США. Расширение НАТО не должно быть инструментом европейской безопасности. ОБСЕ — вот правильный путь.

— Как можно установить прочный мир на Украине?

— Могу привести пример устойчивого соглашения, хотя есть и другие эффективные способы урегулирования кризиса: Украина становится нейтральной страной, российские войска покидают ее территорию. НАТО прекращает поставлять Киеву оружие и признает нейтральный статус Украины, которой Совет Безопасности ООН гарантирует безопасность и суверенитет. Также должен быть создан четкий план-график вступления Украины в ЕС. Необходимо объявить о прекращении огня. Будущее политическое положение Крыма и областей, на территории которых ведутся боевые действия, будет решено в течение пяти лет путем референдумов под надзором ООН. ВМФ России в течение 30 лет сохраняет базу в Севастополе. Экономические санкции против Москвы снимаются, замороженные российские активы возвращаются. ЕС и Россия договариваются о новом рамочном торговом соглашении, а также о сотрудничестве между Москвой и Киевом. Все участники конфликта, то есть США, ЕС и Россия, профинансируют восстановление Украины. Страны — участницы ОБСЕ проведут переговоры об укреплении этого блока.

Это только один пример, но он показывает, как безопасность и экономические интересы всех сторон могут быть учтены в рамках мирного урегулирования.

— Давайте поговорим о причинах кризиса: в начале года вы опубликовали статью под названием «Девятая годовщина конфликта на Украине». Но ведь спецоперация началась в феврале 2022 года, разве это не так?

— Украинский кризис начался в момент свержения Виктора Януковича в феврале 2014 года и в результате немедленного признания нового киевского режима Соединенными Штатами и Европейским союзом вопреки тому, что имело место вооруженное восстание. США содействовали свержению Януковича, как следует из записанного телефонного разговора Виктории Нуланд (Victoria Nuland), занимающей сейчас пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам в правительстве президента Джо Байдена (тогда Виктория Нуланд была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии — Прим.ИноСМИ). Вместе с послом США в Киеве Джеффри Пайеттом (Geoffrey Pyatt) она обсуждала состав правительства, которое должно было прийти к власти после госпереворота. Об участии Америки в Майдане предстоит выяснить еще немало деталей, но большинство из этих сведений засекречено. Но мы знаем точно, что США постоянно лгали о событиях на Майдане. Именно поэтому я написал в упомянутой вами статье, что конфликт на Украине идет с февраля 2014 года.

— Недавно вы написали, что конфликт на Украине был спровоцирован внешними силами. Кто же несет ответственность за российскую спецоперцию?

— Причиной конфликта стала, прежде всего, попытка США расширить НАТО за счет Украины и Грузии. Это было их большой ошибкой, от которой предостерегали многие ведущие американские дипломаты, в том числе Джордж Кеннан (George Kennan), Генри Киссинджер (Henry Kissinger), Джек Мэтлок (Jack Matlock), Уильям Бёрнс (William Burns), Уильям Перри (William Perry) и другие. Но политики прислушались не к дипломатам, а к военно-промышленному комплексу.

— Можно ли было предотвратить начало боевых действий?

— Да, для этого было много шансов. Назову лишь пару событий, когда сделать это было возможно: США не должны были участвовать в свержении Януковича в 2014 году. Америка и ЕС были обязаны настоять на том, чтобы Украина выполнила требования Минского соглашения в период между 2015 и 2021 годами. Байдену нужно было согласиться на переговоры с Путиным в декабре 2021 года. США не должны были блокировать переговоры между Россией и Украиной в марте 2022 года.

— Украинский кризис крайне негативно отразился на всем мире — особенно в экономическом отношении. Летом 2022 года был подорван газопровод «Северный поток — 2». Что это значит для Европы и России? Кто мог быть заинтересован в совершении этой диверсии?

— Скорее всего, в этом замешаны Соединенные Штаты, о чем написал Сеймур Херш (Seymour Hersh), но сейчас ЦРУ обвиняет в этом Украину. Но в то же время ЦРУ признает, что за несколько месяцев до инцидента оно получило информацию о плане Киева разрушить газопровод. То есть все указывает на то, что это дело рук или Америки, или Украины, но я лично уверен, что это были США.

Они были больше всех заинтересованы в том, чтобы этот газопровод никогда не был запущен. Байден сказал в свое время, что США остановят работу газопровода, если Россия введет войска на Украину. Это было до начала спецоперации. Вскоре после взрыва «Северного потока» бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Radoslaw Sikorski) опубликовал пост в Твиттере, в котором поблагодарил США за это нападение (сразу после разрушения газопровода он написал «Thank you, USA», позднее твит был удален. — Прим.ИноСМИ.).

— То есть вы считаете, что разоблачения Херша, написавшего, что взрыв был подготовлен и проведен Соединенными Штатами, соответствуют действительности?

— Как я уже сказал, это самое вероятное объяснение подрыва «Северного потока — 2».

— В недавно опубликованной статье «Какой урок должна извлечь из Афганистана Украина», вы пишите: «Украина — самый большой неудачник 2022 года в мире с экономической точки зрения». В Западной Европе однако говорят, что на самом деле это — Россия. Как развивалась российская экономика с началом спецоперации?

— В принципе, она стабильна. В это трудно поверить в нынешней ситуации. Экономика Украины переживает абсолютный коллапс как вследствие уничтожения инфраструктуры, разрушенной в ходе боевых действий, так и в результате взятия Россией контроля над некоторыми территориями, утраты экспортных доходов, невозможности обслуживать долги, высоких военных расходов, драматического сокращения населения из-за массовой миграции. На украинскую экономику повлияли и призыв на военную службу, и ранения и гибель солдат, а также продолжающиеся атаки России по базовой инфраструктуре.

— Как повлияли на Россию санкции?

— Они оказали на саму Россию минимальное влияние. Она переместила свою торговлю, в основном, сконцентрировалась на партнерстве с восточными странами, в основном с азиатскими. А вот Европе санкции обеспечили рецессию. Эта ситуация создала большие проблемы для развивающихся стран глобального Юга, которые столкнулись с повышением расходов на продовольствие, энергию и удобрения.

— Каково ваше мнение о санкциях вообще, в частности о введенных против Венесуэлы и Ирана?

— Односторонние санкции США противозаконны с точки зрения международного права. Они создали в Венесуэле и Иране огромные гуманитарные проблемы, в России — в меньшей степени. Я против подобных односторонних санкций. По моему мнению, приемлемыми могут быть только санкции, введенные Советом Безопасности на основе Устава ООН.

— Вы часто писали, что причины нынешней ситуации надо искать в период после 1991 года. Тогда, как вы подчеркиваете, были допущены серьезные ошибки. В качестве советника вы принимали участие в переходе от плановой к рыночной экономике в СССР и других южно- и восточноевропейских странах. Какие ошибки были допущены в России и в остальном мире после распада СССР?

— Ошибки были допущены Соединенными Штатами, не пожелавшими оказать Советскому Союзу, а затем и России остро необходимую стране экономическую помощь. Речь о финансовых средствах, которых мне удалось получить для проведения успешных реформ в Польше. То же самое я пытался инициировать и для России. Мои рекомендации относительно помощи Москве были отвергнуты Белым домом в период с 1991 по 1993 год, что усугубило экономический крах России. Это было фатальной ошибкой Запада. Я постоянно говорил об этом в то время.

— В продолжение моего предыдущего вопроса: что нужно было тогда сделать по-другому? Могут ли, например, ООН или другие институты урегулировать нынешние проблемы? Многие страны требуют упразднения Совета Безопасности ООН или исключения России из ООН. Во время холодной войны о таком и подумать не могли.

— Идея изолировать Россию — глупость. Нам нужен мир, а не так называемая «культура отмены», особенно когда речь идет о такой большой стране с великой историей. Эта «культура отмены» — на дипломатическом и межгосударственном уровне — практикуется не только в ООН, но даже в искусстве. В некоторых концертных залах больше не исполняют произведения Чайковского и Рахманинова. Это очень печально, глупо и контрпродуктивно.

— Это подводит меня к последнему вопросу: вы уже давно критикуете внешнюю политику США и требуете ее переориентации. Какую роль, с вашей точки зрения, играют США в нынешнем конфликте на Украине, и какой должна быть американская внешняя политика?

— Нам нужен многополярный мир, в котором каждый регион, то есть ЕС, Африканский союз, AСЕАН, МЕРКОСУР, Евразийский экономический союз, Китай, Индия и США, сотрудничали бы друг с другом. Нам не нужна никакая гегемония. Соединенные Штаты должны отказаться от идеи, что им нужно быть лидером всего мира. Это смешно для страны, где живет 4,1% мирового населения. Ни одно государство не сможет единолично управлять остальными. Нам нужно сотрудничать независимо от культур и регионов, чтобы добиться устойчивого развития, как его понимают в 17 взаимосвязанных целях, разработанных Генеральной ассамблеей ООН, и в Парижском соглашении по климату. Конфликты этому не способствуют. Вооруженные столкновения угрожают существованию человечества. Почему же мы продолжаем вести военные действия? Из-за таких ужасных и наивных идей, как расширение НАТО и желание сохранить американскую гегемонию.

Биографическая справка

Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs) родился 5 ноября 1954 года в Детройте. Один из самых известных американских экономистов, автор многочисленных международных бестселлеров, директор Центра устойчивого развития в Колумбийском университете Нью-Йорка. Президент Сети ООН по выработке решений в области устойчивого развития и советник генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша (António Guterres). Ранее занимал пост советника бывших генеральных секретарей ООН Пана Ги Муна (Ban Ki-moon) и Кофи Аннана (Kofi Annan).

Сакс получил докторскую степень в Гарвардском университете, где работал до 2002 года. В 1980-х и 1990-х годах консультировал Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, а также многие восточноевропейские правительства и балканские страны при реформировании их экономик. В тот период он начал все более критично относится к внешней политике США. В своей работе по борьбе с всемирным голодом и неравенством на глобальном Юге он стал активно вмешиваться в политическую полемику с либеральных позиций. Так, в 2015 году Сакс опубликовал открытое письмо Ангеле Меркель, в котором он потребовал прекратить неолиберальную политику урезания социальных гарантий в Греции.

Открыто против американского истеблишмента и трансатлантического нарратива Сакс выступил после начала конфликта на Украине в 2022 году. Дважды он выступил по российскому телевидению, что в июне 2023 года дало Федерации профсоюзов Австрии повод аннулировать аренду помещений для мирной конференции в Вене, на которой Сакс был главным докладчиком. А после того как он публично поддержал утверждение американского журналиста — расследователя Сеймура Херша, согласно которому за подрывом газопроводов «Северный поток» стоят США, Сакс через два дня потерял место консультанта вице-председателя Еврокомиссии Жозепа Борреля (Josep Borrell). Об этом Сакс рассказал во время публичного выступления в Вене в середине мая, которое все-таки состоялось.