Источник изображения: topwar.ru

В интернете появились кадры событий в небе над восточной Сирией, произошедших утром 5 июля 2023 года. Три истребителя ВКС России перехватили три беспилотных летательных аппарата MQ-9 Reaper ВВС США. Беспилотники, как утверждает американское командование, выполняли задачи якобы по борьбе с местными боевиками.

Командующий военно-воздушными силами Центрального командования США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич после этого события обвинил российских летчиков в «непрофессиональном поведении» и «небезопасных маневрах». Генерал американской авиации потребовал прекратить подобные действия, которые, по его мнению, угрожают как военнослужащим США, так и российским военным.

Между тем, западная пресса сообщает, что подобных инцидентов было очень много. Счет идет на десятки, утверждают американские журналисты. Командованию ВВС США даже пришлось направить самолеты F-22 Raptors, чтобы сдерживать российские полеты над американскими базами. Впрочем, в США забывают, что американская армия и ее базы находятся в Сирии незаконно, в отличие от российских войск, которые позвал на помощь в борьбе с террористами легитимный президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

Источник изображения: topwar.ru

Камеры и датчики БПЛА MQ-9 Reaper зафиксировали, как российские самолеты Су-35 сбрасывали некие предметы, похожие на сигнальные ракеты, на пути беспилотников. Аналогичным способом российский летчик действовал в марте 2023 года, когда над Черным морем был перехвачен и позже рухнул американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как утверждает генерал Гринкевич, один из российских пилотов в небе над Сирией специально препятствовал беспилотнику, и оператор БПЛА не мог им безопасно управлять.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Впрочем, самые безопасные полеты американские беспилотники могут совершать над территорией США, и Пентагону стоит уяснить, что пребывание американских военных и техники в других уголках планеты, особенно без разрешения суверенных государств, всегда будет нести определенные риски.