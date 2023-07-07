После вступления в НАТО в Финляндии всплыла неожиданная проблема

Значение сухопутной границы Финляндии с Швецией и Норвегией на севере возрастает в связи с недавним вступлением страны в НАТО, пишет Lapin Kansa. Но плохо развитое железнодорожное сообщение и неважное состояние автодорог в регионе осложняют военное сотрудничество.

Северный регион Норвегии, Швеции и Финляндии (долина реки Турнеэльвен, Меянмаа — "Наш край", фин.) имеет богатую историю. <...> Жители региона активно взаимодействуют друг с другом. В центре сотрудничества — Совет региона, в который входят 14 муниципалитетов из трех стран. <...>

Совет северного региона Норвегии, Швеции и Финляндии подчеркивает важность этой территории для обеспечения безопасности Финляндии. Граница с Россией закрыта, и никто не знает, когда нормализуется ситуация, вызванная конфликтом на Украине.

На севере Финляндия имеет сухопутную границу с Швецией и Норвегией. Ее значение возрастает в связи с недавним вступлением Финляндии в НАТО и надеждой на то, что членство Швеции в НАТО вскоре тоже станет реальностью.

В регионе надеются, что при обдумывании инвестиций в состояние дорог региона будут учитываться не только вопросы обеспечения безопасности, но и важность сотрудничества с НАТО.

После вступления Финляндии в НАТО количество международных военных учений в Северной Финляндии увеличилось. Автомобильная дорога 21 является наиболее важной транспортной системой между Финляндией и Норвегией на севере. Но, например, участок этой автодороги между финскими деревнями Кильписъярви и Палойоэнсуу не cможет выдержать тяжелую военную технику. <...>

Отремонтированная десять лет назад железная дорога в шведском населенном пункте Хапаранда в следующем году станет продолжением электрифицированного железнодорожного участка Торнио-Лаурила. Развитие железнодорожного сообщения между Хельсинки и Стокгольмом идет по плану, однако, по мнению жителей северного региона, решение о запуске пассажирских поездов из финского Торнио в шведский Хапаранда должно быть принято уже сейчас.

Совет северного региона Норвегии, Швеции и Финляндии хочет привлечь внимание к важности строительства железной дороги между финской общиной Колари и незамерзающим портом в норвежской деревне Шиботн. Плохо развитое железнодорожное сообщение и неважное состояние автодорог — серьезное препятствие для развития северного региона. <...>

Автор: Сари Пелттари-Хейкка (Sari Pelttari-Heikka)