Войти
ИноСМИ

После вступления в НАТО в Финляндии всплыла неожиданная проблема

530
0
0
Дорога на острове Пункахарью в Финляндии
Дорога на острове Пункахарью в Финляндии.
Источник изображения: © flickr.com / Ninara

Значение сухопутной границы Финляндии с Швецией и Норвегией на севере возрастает в связи с недавним вступлением страны в НАТО, пишет Lapin Kansa. Но плохо развитое железнодорожное сообщение и неважное состояние автодорог в регионе осложняют военное сотрудничество.

Северный регион Норвегии, Швеции и Финляндии (долина реки Турнеэльвен, Меянмаа — "Наш край", фин.) имеет богатую историю. <...> Жители региона активно взаимодействуют друг с другом. В центре сотрудничества — Совет региона, в который входят 14 муниципалитетов из трех стран. <...>

Совет северного региона Норвегии, Швеции и Финляндии подчеркивает важность этой территории для обеспечения безопасности Финляндии. Граница с Россией закрыта, и никто не знает, когда нормализуется ситуация, вызванная конфликтом на Украине.

На севере Финляндия имеет сухопутную границу с Швецией и Норвегией. Ее значение возрастает в связи с недавним вступлением Финляндии в НАТО и надеждой на то, что членство Швеции в НАТО вскоре тоже станет реальностью.

В регионе надеются, что при обдумывании инвестиций в состояние дорог региона будут учитываться не только вопросы обеспечения безопасности, но и важность сотрудничества с НАТО.

После вступления Финляндии в НАТО количество международных военных учений в Северной Финляндии увеличилось. Автомобильная дорога 21 является наиболее важной транспортной системой между Финляндией и Норвегией на севере. Но, например, участок этой автодороги между финскими деревнями Кильписъярви и Палойоэнсуу не cможет выдержать тяжелую военную технику. <...>

Отремонтированная десять лет назад железная дорога в шведском населенном пункте Хапаранда в следующем году станет продолжением электрифицированного железнодорожного участка Торнио-Лаурила. Развитие железнодорожного сообщения между Хельсинки и Стокгольмом идет по плану, однако, по мнению жителей северного региона, решение о запуске пассажирских поездов из финского Торнио в шведский Хапаранда должно быть принято уже сейчас.

Совет северного региона Норвегии, Швеции и Финляндии хочет привлечь внимание к важности строительства железной дороги между финской общиной Колари и незамерзающим портом в норвежской деревне Шиботн. Плохо развитое железнодорожное сообщение и неважное состояние автодорог — серьезное препятствие для развития северного региона. <...>

Автор: Сари Пелттари-Хейкка (Sari Pelttari-Heikka)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
27.03.2023
Кто взорвал газопроводы "Северный поток". Названы четыре версии
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
25.02.2022
Newsweek: "настоящая" граница между Россией и США проходит не в Европе, а в Арктике
03.05.2021
Barometern (Швеция): «Что будет, если Россия нападет на Швецию»
04.09.2019
На Балтике стартовали военно-морские учения НАТО Northern Coasts
21.09.2017
Защитили Союзное государство: военные завершили учения "Запад-2017"
31.10.2014
Танки возвращаются в Европу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 15:50
  • 7
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 07.07 15:32
  • 52538
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе
  • 07.07 14:24
  • 1
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
  • 07.07 09:44
  • 1
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 07.07 07:09
  • 1
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 06.07 19:37
  • 1
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 19:27
  • 3
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 06.07 19:22
  • 2
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями