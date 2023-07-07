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ТАСС

Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям

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Ту-160М
Ту-160М.
Источник изображения: Ростех

Самолет оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий в области приборостроения

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к совместным госиспытаниям Минобороны и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщили в четверг в Ростехе.

"Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации Ростех), приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что испытания выполняются совместными экипажами Министерства обороны РФ и разработчика.

Самолет Ту-160М оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий в области приборостроения. Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев" в настоящее время.

Программа воспроизводства самолетов Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М была развернута по решению президента России Владимира Путина. В рамках выполнения программы по государственному контракту между Минпромторгом России и бюро "Туполев" в сжатые сроки полностью оцифрована конструкторская документация на самолет Ту-160М, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета, сформирована новая кооперация из передовых предприятий промышленности в области металлургии, авиастроения, машиностроения и приборостроения, основная часть которых входит в госкорпорацию "Ростех".

Ту-160 - самый крупный и самый мощный в истории военной авиации сверхзвуковой самолет с изменяемой геометрией крыла. Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе на полях прошедшего в Бангалоре международного авиашоу Aero India 2023 сообщал ТАСС, что второй стратегический ракетоносец Ту-160М новой постройки отправлен на летно-испытательную станцию, ведется строительство третьего образца. 

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Продукция
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
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Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
07.07.2023 09:44
страшно  бесполезная и  жутко  дорогая  птица! По  условиям  договора  их даже прятать нельзя, но  попробуй  такую  дуру  спрячь! Дорогой транспорт  для  подвоза  КР  ближе к  цели  и только. За  эти  деньги  можно  наклепать  горы крылатых и балистических  ракет добавив  им  ступень для  увеличеня  дальности! В конфликтах  типа СВО  это вообще  бесполезная  вещь! Ее охранять и ПВО  прикрывать уже  дико убыточное  мероприятие! Но кто-то  по  накатаной  пытается  клепать эти  пережитки давней  эпохи, хотя и тогда  они были не  нужны.
Для  наступления в СВО  необходимо  научиться  подавлять артилерию противника  и защищаться  от БПЛА  и КР, а этот папелац  ничем  подобным  не распологает. Вопрос: Кто и зачем  выделяет деньги на это чудо?
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