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ЦАМТО

Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний

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Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М
Первый модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М.
Источник изображения: © Фото : ОАК

ЦАМТО, 6 июля. Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех), приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний.

Испытания выполняются совместными экипажами Министерства обороны Российской Федерации и разработчика.

Самолет Ту-160М оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий в области приборостроения.

Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев" в настоящее время, сообщает пресс-служба ПАО "ОАК".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
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