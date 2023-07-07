Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний

ЦАМТО, 6 июля. Первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М, разработанный ПАО "Туполев" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех), приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний.

Испытания выполняются совместными экипажами Министерства обороны Российской Федерации и разработчика.

Самолет Ту-160М оснащен современным вооружением, комплексом радиоэлектронной борьбы, а также бортовым радиоэлектронным оборудованием, разработанным с использованием передовых технологий в области приборостроения.

Первый опытный Ту-160М был создан в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев" в настоящее время, сообщает пресс-служба ПАО "ОАК".