Шойгу отметил необходимость наращивания очных межведомственных контактов РФ и Вьетнама

Министр обороны РФ отметил, что Вьетнам был и остается надежным союзником, а также ключевым партнером Москвы в АТР

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с замминистра национальной обороны Вьетнама Хоангом Суаном Тиеном отметил необходимость наращивания очных межведомственных контактов двух стран и поиска новых направлений сотрудничества.

"Убеждены в необходимости наращивания очных межведомственных контактов для укрепления связей и поиска новых перспективных направлений сотрудничества. С большим вниманием относимся к совместной работе в многосторонних форматах, в первую очередь на площадке "СМОА плюс". Заинтересованы в развитии и укреплении таких связей", - сказал Шойгу.

Министр обороны РФ отметил, что Вьетнам был и остается надежным союзником, а также ключевым партнером РФ в АТР. Активизация российско-вьетнамского взаимодействия, по его словам, отвечает коренным интересам двух государств, а Россия всегда открыта "для честного диалога по любым взаимовыгодным темам и вопросам".

Кроме того, российский министр поблагодарил вьетнамского военачальника за предложение встретиться и обсудить состояние и перспективы развития сотрудничества, в том числе в военной области. Он также выразил благодарность Хоангу Суану Тиену за личное участие в торжественном приеме, организованном 9 июня посольством РФ в Ханое по случаю Дня России.

Замминистра национальной обороны Вьетнама на встрече с главой Минобороны РФ в свою очередь подчеркнул настрой на развитие военного и военно-технического сотрудничества с Россией. "Несмотря на то, с какими трудностями Россия сталкивается, Вьетнам всегда поддерживает Россию. Мы всегда настроены на то, чтобы повышать и развивать наше сотрудничество, взаимодействие по всем сферам сотрудничества в рамках военного и военно-технического сотрудничества", - сказал он.

Хоанг Суан Тиен также назвал взаимодействие военных ведомств РФ и Вьетнама ярким примером сотрудничества между двумя странами, история которого насчитывает более 70 лет.

Ранее в этот же день состоялся стратегический диалог с участием начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-лейтенанта Александра Кшимовского, на котором обсуждались актуальные вопросы многопланового российско-вьетнамского взаимодействия, в том числе военного и военно-технического сотрудничества.

Стороны подтвердили обоюдную "заинтересованность в активизации военно-делегационного обмена по линии видов вооруженных сил", а также констатировали "последовательное наращивание связей в образовательной сфере".

По итогам стратегического диалога был подписан меморандум о сотрудничестве между Военно-медицинской академией имени Кирова и Военно-медицинской академией Минобороны Вьетнама.