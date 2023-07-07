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ТАСС

Лукашенко предложил сесть за стол переговоров для разрешения конфликта на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: Павел Быркин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По мнению президента Белоруссии, разговор с Украиной о мире сегодня возможен, но после ее контрнаступления такой возможности не будет

МИНСК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил для разрешения конфликта на Украине сторонам сесть за стол переговоров без всяких условий.

"Надо сейчас остановиться. Уже много плохого сделали. Но может же быть хуже. Поэтому надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров без предварительных условий. Все мы должны решить за столом переговоров", - сказал он в ходе встречи с представителями иностранных и белорусских СМИ, где присутствует корреспондент ТАСС.

По словам Лукашенко, разговор с Украиной о мире сегодня возможен, но после ее контрнаступления такой возможности не будет.

"Сегодня с Украиной можно разговаривать и достигать мирных соглашений. Я имею в виду Россию. Она будет разговаривать. После так называемого контрнаступа ситуация изменится. И захотят ли с тобой [руководством Украины] разговаривать? Украина этого не видит и не понимает. <...> Сегодня нужно одуматься. Пока на столе пакет переговоров, целый пакет вопросов, по которым можно договориться. Завтра это будет невозможно", - сказал он на встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ, где присутствует корреспондент ТАСС.

Он добавил, что урегулирование на Украине не должно зависеть от Вашингтона, "это дело России и Белоруссии". 

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