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Военное обозрение

Под капотом нет двигателя: в США прошли испытания нового армейского грузовика Oshkosh FMTV A2

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Источник изображения: topwar.ru

Армия США в течение четырех неделей тестировала новые грузовики Oshkosh FMTV A2, предназначенные для замены старых FMTV.

Испытания состоялись в Форт-Блисс в Техасе. Тестирование прошло нескольких версий логистических машин FMTV A2. В частности, проверялась работоспособность подвески и системы Drive Display Unit, которая позволяет следить за состоянием транспортного средства, информируя экипаж о любых неисправностях в режиме реального времени.

Это полностью новая машина по сравнению со старым FMTV

- поясняют в Минобороны США.

FMTV A2 – это усовершенствованный вариант грузовиков FMTV, отличающийся от своего предшественника иной конструкцией кабины. Новая модель имеет классическую компоновку, с расположением моторного отсека впереди кабины. Однако под капотом больше нет силовой установки, которая по-прежнему находится под кабиной. Спереди расположены элементы разветвленной системы охлаждения двигателя.

Источник изображения: topwar.ru

Перенос кабины за передний мост, кроме разгрузки самого моста, также направлен на дополнительную защиту экипажа от воздействия подрыва мины под передними колесами. Кроме того, новая версия обеспечивает перевозимым солдатам повышенный уровень защиты и комфорта при движении благодаря, в том числе, более эффективному поглощению ударов.

За счет переноса моторного отсека и увеличения мощности силовой установки, а также применения независимой подвески, удалось увеличить грузоподъемность нового варианта машины.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Oshkosh
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