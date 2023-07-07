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ТАСС

МИД РФ: поставляемое Западом Украине оружие применяется протестующими во Франции

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Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере
Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Полойко

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Запад, поощряя нацизм на Украине, "открывает ящик Пандоры"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Протестующие во Франции применяют оружие, которое Запад поставляет киевскому режиму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что выделяемые Западом, НАТО и непосредственно Францией оружие и средства в поддержку "националистов, нацистов и фашистов на территории Украины, как бумерангом, оказываются не просто у них на территории, а бьют по их же собственному народу". "Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках как раз тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции", - сказала она.

Захарова констатировала, что Запад, поощряя нацизм на Украине, "открывает ящик Пандоры". "Уже сейчас видны результаты такой политики - национал-радикалы по всей Европе активизировались, воодушевились. Они же видят, что это теперь не только можно, это теперь еще хорошо оплачивается, так еще таким поставляют оружие. Национал-радикалы считывают по всей Европе эти знаки, и, если верить многочисленным сообщениям средств массовой информации, неонацистские группировки принимают непосредственное участие в беспорядках во Франции. Кто-нибудь об этом задумался в Елисейском дворце? Если нет, тогда пора", - указала официальный представитель российского дипведомства. 

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