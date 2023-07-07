Войти
ТАСС

Захарова заявила, что киевский режим готовит территорию Украины для оккупации Западом

510
0
-1
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Официальный представитель российского дипведомства констатировала, что Украина уже давно находится под внешним управлением

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Власти Киева готовят украинскую территорию для оккупации Западом, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они [киевские власти] просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации. Для оккупации теми, кто должен ими управлять, так как [президент Украины Владимир] Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной", - сказала дипломат.

Официальный представитель российского дипведомства констатировала, что Украина уже давно находится под внешним управлением. "От ее суверенитета и независимости не осталось и следа. Теперь Зеленский расправляется с народом Украины, - подчеркнула она. - У него такая миссия, ему так обозначили эту цель. Поэтому вполне естественно, что никаких секретов от иностранной спецслужбы у киевского режима нет и быть не может".

Кроме того, Захарова отметила, что 4 июля, в день национального праздника США, монументальную скульптуру "Родина-мать" в Киеве, "которая ассоциируется на Украине с Родиной, подсветили цветами американского флага". "Вот такая теперь там родина", - резюмировала дипломат.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена в Киеве на правом берегу Днепра. Она была открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Этот памятник считается самой высокой скульптурой в Европе, его высота с постаментом достигает 102 м. Монумент представляет собой образ женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом мемориала работал советский скульптор Евгений Вучетич.

В июле прошлого года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко анонсировал намерения властей страны убрать с монумента советский герб. В мае нынешнего года, по его информации, началась подготовка проекта по замене герба Советского Союза на государственный герб Украины. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Александр Ткаченко
Похожие новости
14.12.2022
На Украине ожидают масштабную поддержку Запада, чтобы восполнить дефицит бюджета
26.09.2022
Уничтожение Крыма ради "спасения"? США не должны потакать авантюрам Киева
12.04.2021
Комоедов призвал взять под прицел группу ВМС США в Черном море
01.07.2020
Такое не снилось. КНР напугала США русской суперракетой сильнее "Сатаны"
06.07.2015
Германия, Франция и Италия не желают размещать у себя ядерное оружие США, нацеленное на Россию ("La Jornada", Мексика)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 15:50
  • 7
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 07.07 15:32
  • 52538
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе
  • 07.07 14:24
  • 1
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
  • 07.07 09:44
  • 1
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 07.07 07:09
  • 1
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 06.07 19:37
  • 1
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 19:27
  • 3
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 06.07 19:22
  • 2
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями