Захарова заявила, что киевский режим готовит территорию Украины для оккупации Западом

Официальный представитель российского дипведомства констатировала, что Украина уже давно находится под внешним управлением

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Власти Киева готовят украинскую территорию для оккупации Западом, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они [киевские власти] просто ожидают, готовят территорию Украины для оккупации. Для оккупации теми, кто должен ими управлять, так как [президент Украины Владимир] Зеленский отказал народу Украины в возможности управлять собственной страной", - сказала дипломат.

Официальный представитель российского дипведомства констатировала, что Украина уже давно находится под внешним управлением. "От ее суверенитета и независимости не осталось и следа. Теперь Зеленский расправляется с народом Украины, - подчеркнула она. - У него такая миссия, ему так обозначили эту цель. Поэтому вполне естественно, что никаких секретов от иностранной спецслужбы у киевского режима нет и быть не может".

Кроме того, Захарова отметила, что 4 июля, в день национального праздника США, монументальную скульптуру "Родина-мать" в Киеве, "которая ассоциируется на Украине с Родиной, подсветили цветами американского флага". "Вот такая теперь там родина", - резюмировала дипломат.

Монументальная скульптура "Родина-мать" расположена в Киеве на правом берегу Днепра. Она была открыта на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году. Этот памятник считается самой высокой скульптурой в Европе, его высота с постаментом достигает 102 м. Монумент представляет собой образ женщины, которая в одной руке держит меч, в другой - щит с гербом СССР. Над проектом мемориала работал советский скульптор Евгений Вучетич.

В июле прошлого года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко анонсировал намерения властей страны убрать с монумента советский герб. В мае нынешнего года, по его информации, началась подготовка проекта по замене герба Советского Союза на государственный герб Украины.