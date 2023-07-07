Войти
Известия.ru

Российские военные стали применять в зоне СВО агитационные снаряды на английском языке

524
0
0
Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Военнослужащие ВС РФ начали заряжать агитационные снаряды листовками на английском языке из-за появления множества иностранных наемников на линии фронта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали сами бойцы. Соответствующее видео в четверг, 6 июля, появилось в распоряжении «Известий».


Противник с помощью таких снарядов получает простые и понятные инструкции о том, как связаться с российскими военными, безопасно перейти линию соприкосновения и сдаться в плен.

«Мы знаем, что у противника большие потери, он деморализован, поэтому многие хотят отказаться и сдаться в плен. В случае отказа их ждет либо резервное подразделение, которое первым пойдет в бой и станет пушечным мясом, либо сдача в плен. Поэтому мы им предлагаем сохранить свою жизнь», — рассказал командир оперативной группы психологической борьбы с позывным Трюкач.

Листовки заряжают в ракеты реактивной системы «Ураган», которые могут долететь даже до частей, находящихся в глубоком тылу. В каждой ракете — 10 тыс. листовок. После взрыва они разлетаются на площади 5 кв. км.

Ранее, 29 мая, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев показал распространение российскими военнослужащими агитационных снарядов с призывом к боевикам ВСУ сдаться в плен под Авдеевкой.

17 мая российские военнослужащие расчетов РСЗО «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили агитационные снаряды по позициям ВСУ. Они представляют собой снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками. В каждой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ сдаться.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Град РСЗО
Ураган РСЗО
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
06.07.2022
Эффективный простор: как успех в ЛНР позволит освободить Донбасс
14.06.2022
Ударный комплекс
13.06.2022
Остов погибших кораблей: какие суда потеряла Украина в порту Очакова
02.04.2019
Оружие с мощью стихии. Чем конструктор Макаровец стал известен на весь мир
04.01.2017
Владимир Лепин: "Возрождено производство РСЗО для Военно-морского флота"
12.05.2014
Путин продемонстрировал коллегам из стран ОДКБ пуски "Тополя" и "Булавы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 15:50
  • 7
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 07.07 15:32
  • 52538
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе
  • 07.07 14:24
  • 1
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
  • 07.07 09:44
  • 1
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 07.07 07:09
  • 1
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 06.07 19:37
  • 1
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 19:27
  • 3
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 06.07 19:22
  • 2
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями