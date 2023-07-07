Войти
Интерфакс-АВН

Лукашенко заявил о готовности использовать ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

532
0
0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Минск. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов задействовать ЧВК "Вагнер" в республике.

"Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с иностранными и белорусскими журналистами во Дворце Независимости в Минске. Белорусского президента цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки", - подчеркнул Лукашенко.

Он выразил мнение, что ситуация вокруг попытки военного мятежа в России только укрепит отношения Минска и Москвы. "Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России", - сказал Лукашенко.

"Так почему у нас должны ухудшиться отношения? Я убежден, что, наоборот, наши отношения будут более крепкими", - подчеркнул президент Белоруссии.

При этом он заявил, что вопрос передислокации ЧВК "Вагнер" в Белоруссию на сегодняшний день не решен. "На сегодняшний день вопрос передислокации и размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси не решен", - сказал Лукашенко, высказывания которого приводит госагентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что этот вопрос "зависит не от него, а от решения российской стороны и самих вагнеровцев".

"Лагеря мы не возводим. Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время. В том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по их размещению, естественно, про это видение я вам не скажу", - добавил белорусский президент.

Он выразил уверенность, что в Белоруссии не может повториться ситуация, которая произошла с ЧВК "Вагнер" в России. "Как у нас говорят, гадать на кофейной гуще смысла нет. Но я не думаю, что "Вагнер" где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства", - сказал Лукашенко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
ЧВК
Похожие новости
29.06.2023
Пресс-секретарь президента РФ назвал «спекуляциями» негативные публикации о генерале Суровикине
22.05.2023
Русские не оставили украинцам и шанса. ВСУ бегут из Артемовска
08.08.2022
Механизмы миротворчества бывают разные
22.12.2021
Путин обсудил с коллегией Минобороны обстановку в России и мире
31.07.2020
NYT: Лукашенко стал отдаляться от Москвы после визита в Минск Помпео
21.05.2020
Россия пока не до конца изучила доклад экспертов ООН о предполагаемом присутствии ЧВК "Вагнер" в Ливии - Небензя (версия 2)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 15:50
  • 7
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 07.07 15:32
  • 52538
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе
  • 07.07 14:24
  • 1
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
  • 07.07 09:44
  • 1
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 07.07 07:09
  • 1
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 06.07 19:37
  • 1
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 19:27
  • 3
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 06.07 19:22
  • 2
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями