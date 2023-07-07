Лукашенко заявил о готовности использовать ЧВК "Вагнер" в Белоруссии

Минск. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов задействовать ЧВК "Вагнер" в республике.

"Меня абсолютно не беспокоит, что у нас будет размещено какое-то количество бойцов. Если их нужно будет задействовать, мы их задействуем мгновенно", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с иностранными и белорусскими журналистами во Дворце Независимости в Минске. Белорусского президента цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

"Все знания, которые они накопили на фронте, мы рассмотрим и будем использовать для подготовки", - подчеркнул Лукашенко.

Он выразил мнение, что ситуация вокруг попытки военного мятежа в России только укрепит отношения Минска и Москвы. "Почему наши отношения должны быть ослаблены в результате? Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России", - сказал Лукашенко.

"Так почему у нас должны ухудшиться отношения? Я убежден, что, наоборот, наши отношения будут более крепкими", - подчеркнул президент Белоруссии.

При этом он заявил, что вопрос передислокации ЧВК "Вагнер" в Белоруссию на сегодняшний день не решен. "На сегодняшний день вопрос передислокации и размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси не решен", - сказал Лукашенко, высказывания которого приводит госагентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что этот вопрос "зависит не от него, а от решения российской стороны и самих вагнеровцев".

"Лагеря мы не возводим. Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались еще в советское время. В том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по их размещению, естественно, про это видение я вам не скажу", - добавил белорусский президент.

Он выразил уверенность, что в Белоруссии не может повториться ситуация, которая произошла с ЧВК "Вагнер" в России. "Как у нас говорят, гадать на кофейной гуще смысла нет. Но я не думаю, что "Вагнер" где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства", - сказал Лукашенко.