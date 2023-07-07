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Военное обозрение

Южнокорейские эксперты: спутник Северной Кореи не имел «военной ценности»

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Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейские военные заявили, что они извлекли обломки северокорейского спутника-шпиона, который в мае упал в море после неудачного запуска. После исследования объекта они обнаружили, что он не имеет значимого военного применения в качестве разведывательного комического аппарата.

В прошлом месяце военные Южной Кореи также нашли части ракеты, использовавшейся при неудавшемся запуске. Ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море вскоре после взлета.

Позднее выяснилось, что обломки космической техники КНДР изучали и американцы.

После подробного анализа основных частей северокорейской космической ракеты-носителя и спутника, южнокорейские и американские эксперты пришли к выводу, что они вообще не имели никакой военной ценности в качестве разведывательного спутника

— говорится в заявлении южнокорейских военных.

Кроме этого, Сеул официально заявил, что в среду 5 июля завершены поисковые работы, которые начались сразу после приводнения обломков у западного побережья Южной Кореи 31 мая. В этих работах участвовали самолеты, военно-морские силы и водолазы.

Первоначальная оценка показала, что разведывательные возможности оборудования были плохими с точки зрения разрешения и отслеживания целей. Об этом заявил Ли Чун Гын, эксперт Южнокорейского института научно-технической политики.

Ян Ук, научный сотрудник Института политических исследований Асан в Сеуле, также сказал:

Разрешение оптического устройства, установленного на спутнике, не подходит для использования в военных целях.

Военные Южной Кореи отследили запуск космического корабля и через несколько часов после запуска обнаружили большой цилиндрический обломок в воде, после чего объект опустился на морское дно.

В прошлом месяце Северная Корея сделала редкое откровенное публичное признание неудачного запуска, заявив, что это был «самый серьезный провал», но пообещав вскоре добиться успеха в своих орбитальных запусках.

Пхеньян, обладающий ядерным оружием, осуществляет программу запуска спутников с 1990-х годов. В столице КНДР заявили, что запустят свой первый разведывательный спутник для усиления наблюдения за военной деятельностью США.

Запуск 31 мая был осужден Южной Кореей, Японией и Западом как якобы нарушение международного права и резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих использование технологий баллистических ракет Северной Кореей.

Пхеньян, в свою очередь, отвергает такую критику как нарушение его суверенного права на самооборону и освоение космоса.

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