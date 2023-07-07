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РИА Новости

Ростех представит новый штурмовой бронежилет "Оберег"

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Патрульная машина Росгвардии
Патрульная машина Росгвардии.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Ростех впервые представит новый штурмовой бронежилет "Оберег" для росгвардейцев

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ростех впервые покажет новую линейку штурмовых бронежилетов "Оберег" на выставке Росгвардии "День передовых технологий-2023", сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе корпорации.

"Бронежилет "Оберег" прошел необходимые испытания и получил сертификат в различных модификациях на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно. Пластина выдержала попадание как бронебойно-зажигательной пули Б-32, так и натовского специального снайперского боеприпаса калибром 8,6 – .338 Lapua Magnum. Высокие защитные свойства амуниции, ее вес и эргономика – отличительные особенности "Оберега", который уже прошел проверку боем в зоне СВО", – приводят в пресс-службе слова замгендиректора "Ростеха" Александра Назарова.

По его словам, мощности тульской "Октавы" (холдинга "РТ-Капитал" Ростеха), где создали "Оберег", позволяют выпускать до 2 тысяч изделий в месяц, а в будущем планируется увеличить объемы производства.

В линейку "Оберега" входят несколько модификаций: с металлической плитой класса защиты Бр 4, выдерживающей попадание автоматных патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм, и с керамической повышенного класса защиты Бр 5, которая спасает от бронебойных патронов калибра 7,62*54 (Б-32). Также есть дополнительная плечевая защита, защита шеи и паха. Пластины прикрывают жизненно важные органы, не сковывают движения и позволяют сохранять мобильность. Элементы "Оберега" изготовлены из непромокаемой ткани, все секции по кругу имеют противоосколочные слои из арамидных материалов во влагозащитных чехлах.

"Центральным экспонатом станет снаряжение повышенного – Бр 5 – класса защиты, оснащенное керамическими плитами и противоосколочным обвесом. Такая амуниция выдерживает попадание бронебойных снайперских боеприпасов, при этом отличается небольшим весом и не сковывает движений", - уточнили в Ростехе.

Кроме того, в снаряжении предусмотрен тактический пятиточечник площадью 36 дм², подсумки открытого и закрытого типа для боекомплекта и другого снаряжения. Масса комплекта – 11,7 кг, вес равномерно распределен для умеренной нагрузки позвоночника. Бронежилет сохраняет свои качества в экстремальных условиях, в воде и при температурном режиме от – 40°C до + 40°C.

Выставка "День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства-2023" пройдет в ЦВК "Экспоцентр" с 7 по 8 июля.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Б-32
Компании
Росгвардия
Ростех
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