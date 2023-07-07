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ЦАМТО

HD Hyundai Heavy Industries приступила к строительству второго эсминца KDX-3 второй серии

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Источник изображения: Фото: kedglobal.com

ЦАМТО, 6 июля. Южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries Co. приступила к строительству оснащенного системой "Иджис" эсминца УРО класса "Седжонг Деуонг" второй серии (KDX-3 Batch II), предназначенного для ВМС страны.

Церемония резки стали для постройки корабля была проведена 4 июля на предприятии HD HHI в Ульсане. Как предполагается, закладка киля эсминца состоится в марте следующего года, спуск на воду – в 2025 году, а передача ВМС Республики Корея – в декабре 2026 года.

ВМС Республики Корея планируют принять на вооружение в общей сложности три эсминца KDX-3 Batch II, за строительство которых отвечает HD HHI. Постройку третьего и последнего корабля планируется начать в ноябре следующего года. Предполагается, что он будет передан ВМС Республики Корея в 2027 году.

Как сообщал ЦАМТО, первая партия из трех эсминцев KDX-3, оснащенных системой "Иджис" версии Baseline 7.1, была принята на вооружение ВМС Республики Корея в период с 2008 по 2012 гг. Hyundai Heavy Industries (HHI) построила первый и третий корабли, а Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) – второй.

Проектирование кораблей KDX-3 Batch II компанией Hyundai Heavy Industries началось после заключения контракта в мае 2016 года. В октябре 2019 года Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) подписало с Hyundai Heavy Industries контракт на разработку рабочего проекта и постройку для ВМС страны головного эсминца УРО класса "Седжонг Деуонг" (KDX-3) второй серии. Стоимость контракта составила 667,6 млрд. вон (565 млн. долл.).

Резка стали для постройки "Чонджо Великий" началась 16 февраля 2021 года. Закладка киля корабля состоялась на предприятии HHI в Ульсане 5 октября 2021 года, а спуск на воду – 28 июля 2022 года. Корабль планируется передать флоту в конце 2024 года.

В ноябре 2021 года Hyundai Heavy Industries объявила о подписании контракта стоимостью 636,3 млрд. вон (541,7 млн. долл.) на постройку второго эсминца проекта KDX-3 Batch II. В декабре 2022 года был заключен контракт стоимостью 670,7 млрд. вон (517 млн. долл.) на постройку третьего корабля серии. Таким образом, HHI построит все три эсминца второй партии.

Как планируется, к концу 2020-х гг. в составе ВМС Республики Корея будет состоять, как минимум, шесть кораблей с системой управления оружием "Иджис".

Южнокорейская компания HD Hyundai Heavy Industries Co. является подразделением компании Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co.

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Страны
Южная Корея
Продукция
Иджис
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
Проекты
KDX-III
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