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Военное обозрение

ВС США провели испытания модели искусственного интеллекта с «секретными данными»

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Источник изображения: topwar.ru

В США военное ведомство провело «успешные» испытания модели искусственного интеллекта с некими «секретными данными». Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на американских военных.

Как утверждается в сообщении агентства, модель искусственного интеллекта снабдили некими «секретными данными», чтобы она могла выполнить поставленную задачу военного назначения. В результате итог испытаний удовлетворил представителей Пентагона.

В процессе выполнения поставленной военной задачи была применена некая «большая языковая модель». Об этом рассказал в беседе с информационным агентством полковник военно-воздушных сил США Мэттью Стромайер. По его словам, искусственный интеллект выполнил задачу по запросу информации за 10 минут, тогда как у сотрудников решение данного вопроса занимает обычно несколько часов.

В то же время офицер подчеркнул, что технология все же нуждается в дополнительной доработке. Применение ИИ в военных целях является одной из главных декларируемых Пентагоном задач в плане развития американских вооруженных сил.

В администрации США неоднократно заявляли о том, что Вашингтон рассматривает возможность применения искусственного интеллекта в военных целях. В то же время, заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс утверждает, что в идеале следует разработать некие нормы применения искусственного интеллекта в сфере вооруженных сил, причем сделать это вместе с представителями России и Китая.

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