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ТАСС

Ростех вдвое нарастил мощности производства бронежилетов с защитой от бронебойных патронов

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Бронежилет "Оберег"
Бронежилет "Оберег".
Источник изображения: Егор Юркин/Ростех

Вес "Оберега" составляет 11,7 кг и равномерно распределен для умеренной нагрузки носителя

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Тульский завод "Октава" (холдинг "РТ-Капитал", входит в Ростех) в два раза увеличил мощности по производству бронежилетов "Оберег", способных выдержать прямое попадание бронебойной пули. Об этом в четверг сообщили в Ростехе.

"Высокие защитные свойства амуниции, ее вес и эргономика - отличительные особенности "Оберега", который уже прошел проверку боем в зоне СВО. Мощности тульской "Октавы" позволяют выпускать до 2 тыс. изделий в месяц, и в будущем мы планируем увеличить эти объемы", - приводятся в пресс-релизе слова заместителя генерального директора госкорпорации Александра Назарова. В апреле представитель "Октавы" сообщал, что мощности завода позволяют производить до 1 тыс. бронежилетов в месяц.

Нагрудная бронеплита "Оберега" обеспечивает класс защиты Бр5 и состоит из керамических плит, гасящих кинетическую энергию пули, а также высокомолекулярного пластика. Во время сертификационных испытаний бронепластина выдержала без пробития три выстрела патроном с бронебойной пулей Б-32 с расстояния в 10 м из снайперской винтовки и два попадания менее мощными боеприпасами. Кроме того, пластина выдержала попадание специального снайперского боеприпаса НАТО калибра 8,6 - .338 Lapua Magnum. Боковые секции имеют класс защиты Бр1, по желанию заказчика могут быть заменены на защиту Бр3.

Вес "Оберега" составляет 11,7 кг и равномерно распределен для умеренной нагрузки носителя. Все его секции, в том числе и боковые, оснащены противоосколочной защитой из арамидных материалов. Бронежилет также оснащен дополнительной защитой плеч, шеи и паха.

"Обереги" будут представлены на выставке Росгвардии "День передовых технологий обеспечения безопасности личности, общества и государства-2023", которая пройдет в ЦВК "Экспоцентр" 7-8 июля.

Завод "Октава" основан в Туле в 1927 году, является единственным в стране разработчиком и создателем электроакустического оборудования как для гражданских целей, так и для оборонно-промышленного комплекса. Предприятие разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры. С 2017 года предприятие находится в прямом управлении госкорпорации "Ростех", которая реализует масштабную работу по сохранению ключевых компетенций и производственного цикла стратегического предприятия. 

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