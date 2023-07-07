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ТАСС

Амурский судостроительный завод ведет строительство десяти кораблей для ТОФ

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Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт)
Малый ракетный корабль проекта 22800 (Каракурт).
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Первый серийный "Каракурт" под названием "Ржев" уже практически готов к спуску на воду для дальнейшей достройки и осуществления швартовных испытаний

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Амурский судостроительный завод (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в настоящее время ведет строительство десяти ракетных корветов для Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"На АСЗ продолжается планомерная работа по строительству заказов для министерства обороны. Сегодня на заводских стапелях в разной степени готовности находятся корпуса десяти будущих боевых кораблей для Тихоокеанского флота России", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, судостроители, не снижая темпов строительства и не срывая сроков, ведут стыковку блоков шести корпусов многофункциональных сторожевиков - корветов.

На строительстве трех малых ракетных кораблей класса "Каракурт" заканчиваются корпусные работы, ведутся монтаж фундаментов и оборудования, трубомонтажные и электромонтажные работы.

Первый серийный "Каракурт" под названием "Ржев" уже практически готов к выводу из цеха и спуску на воду для дальнейшей достройки и осуществления швартовных испытаний. 

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Страны
Россия
Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
22800 МРК
ТОФ
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