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ТАСС

Япония назвала "недопустимой ядерную риторику", комментируя слова Медведева

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно также отметил, что государства Группы семи считают недопустимой такую риторику в современном мире

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. Япония считает "опасной и недопустимой ядерную риторику" со стороны российских официальных лиц. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывания зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

"Мы считаем, что предположения о возможности использования Россией ядерного оружия в отношении Украины должны вызывать серьезную обеспокоенность", - отметил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова Медведева, который сказал, что любая война, даже мировая, может закончиться очень быстро, напомнив об американских атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки 1945 года. Мацуно напомнил, что страны Группы семи (G7) придерживаются позиции о недопустимости ядерной риторики в современном мире, что было отражено в совместном заявлении лидеров "семерки" по итогам саммита в Хиросиме в мае 2023 года. Он утверждал, что такая риторика РФ является "опасной и совершенно неприемлемой".

Генсек японского правительства также отметил, что Япония, будучи единственной страной в мире, пострадавшей от атомных бомбардировок, в тесном сотрудничестве с международным сообществом, в первую очередь со странами G7, продолжит доносить позицию о недопустимости применения ядерного оружия.

Японские официальные лица, включая премьер-министра Фумио Кисиду, регулярно выступают с критикой действий РФ на Украине, периодически заявляя о "недопустимости применения и угроз применения Россией ядерного оружия".

В среду зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что любая война может быть завершена очень быстро. "Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро, - отметил он. - Либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города - Хиросиму и Нагасаки. Они, действительно, тогда свернули военную кампанию. Цена - это жизнь почти 300 тыс. мирных граждан". Медведев также подчеркнул, что специальная военная операция  завершилась бы через несколько дней, если бы США и их вассалы перестали поставлять оружие на Украину.

Согласно Основам государственной политики РФ в области ядерного сдерживания от 2020 года, применение Россией ядерного оружия возможно в случае использования противником этого или других видов оружия массового поражения против РФ и ее союзников, поступления достоверной информации о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников, воздействия противника на объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил, а также в случае агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. 

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Медведев Дмитрий
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2020-й год
Ядерный щит
ЯО
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