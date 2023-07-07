Испытания подлодки «Можайск» пройдут на полигонах Балтфлота в августе

Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Можайск» в начале августа будет отправлена на полигоны Балтийского флота для прохождения испытаний. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военно-морской сфере.

В настоящий момент лодка достраивается на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Если ходовые испытания завершатся успешно, ДЭЛП передадут в состав Военно-морского флота до конца 2023 года. После этого, в начале 2024-го судно начнет отрабатывать задачи боевой подготовки в Балтийском море, а летом уже совершит арктический переход на Тихоокеанский флот (ТОФ).

Подлодку «Можайск» планируется использовать для уничтожения наводных кораблей, патрулирования, дозора, разведки и охраны коммуникаций в ближней морской зоне.

Ранее, 22 июня, сообщалось, что Атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород», носителя подводных ядерных беспилотников «Посейдон», примут на вооружение ВМФ России уже в 2023 году.

Накануне генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, что атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и АПЛ «Красноярск» будут сданы Военно-морскому флоту РФ до конца года.