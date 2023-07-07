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ТАСС

В Заполярье летчики Северного флота отработали уничтожение целей на истребителях МиГ-29К

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Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К
Палубный многоцелевой истребитель МиГ-29К.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Львов

Для некоторых пилотов это был первый вылет на боевом самолете

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Летчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота в небе Заполярья отработали на истребителях МиГ-29К групповые удары по наземным и морским объектам. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"В рамках выполнения плана подготовки летчики-истребители отдельного корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота отработали комплекс упражнений в воздухе. В ходе выполнения учебно-тренировочных полетов летные экипажи истребителей МиГ-29К в паре отработали элементы боевого маневрирования с условным нанесением группового удара по наземным и морским объектам. Целью данного упражнения является закрепление навыков экипажей в выполнении маневров, которые обеспечивают нанесение ударов по объектам противника с различных направлений", - сообщили там.

Летчики также выполнили полеты на средних и больших высотах, отработав навыки воздушного боя с маневренной целью. В пресс-службе подчеркнули, что в полетах приняли участие летчики из числа молодого пополнения. Некоторые из них выполнили свой первый вылет на боевом самолете.

МиГ-29К - российский многоцелевой палубный сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, развитие проекта МиГ-29. Вооружен пушкой калибра 30 мм (боезапас 150 снарядов), на 8 узлах подвески может нести до 4,5 кг полезной нагрузки - авиационные ракеты "воздух - воздух" и "воздух - поверхность" разных типов, корректируемые авиабомбы. 

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Продукция
МиГ-29К
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