Войти
ТАСС

В САР начались совместные учения ВКС России и сирийских ВВС

483
0
0
Российская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

В учениях также примут участие подразделения радиоэлектронной борьбы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Совместные учения Воздушно-космических сил (ВКС) России и сирийских Военно-воздушных сил (ВВС) начались в Сирийской Арабской Республике. Как сообщили в четверг в Минобороны РФ, в ходе учений будут отработаны действия по отражению воздушных ударов условного противника.

"ВКС России совместно с ВВС Сирийской Арабской Республики проводят первый этап совместных учений. Отрабатываются вопросы контроля воздушного пространства Сирии. Проводится проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск [сил]. <...> Учения продлятся до середины июля", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что к учениям также привлечены подразделения радиоэлектронной борьбы для практической отработки совместных действий при отражении воздушных ударов условного противника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
11.09.2020
The National Interest (США): Россия отправила в Сирию противотанковый ракетный комплекс «Гермес»
14.10.2019
Миротворческая деятельность ООН в Африке
09.04.2019
Поколение Крыма: Новейшие истребители Су-57 отправят на южные рубежи
20.08.2018
ВМФ расширил использование дронов
07.05.2018
Екатеринбург отпразднует 100-летие Приволжского и Уральского военных округов
13.09.2016
40 лет назад МиГ-25 приземлился в Японии (Technet.cz, Чехия)
24.02.2016
В.Путин: Вооруженные Силы РФ решают важнейшие задачи по обеспечению наших национальных интересов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 15:50
  • 7
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 07.07 15:32
  • 52538
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе
  • 07.07 14:24
  • 1
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
  • 07.07 09:44
  • 1
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 07.07 07:09
  • 1
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 06.07 19:37
  • 1
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 19:27
  • 3
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 06.07 19:22
  • 2
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями