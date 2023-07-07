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ТАСС

Премьер Канады и генсек НАТО обсудили вопросы оказания помощи Украине

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: REUTERS/ Valentyn Ogirenko

Джастин Трюдо подтвердил Йенсу Столтенбергу позицию Оттавы о необходимости членства Украины в альянсе

ОТТАВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора в преддверии саммита альянса в Литве обсудили вопросы оказания дальнейшей помощи Украине. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Хотя НАТО не является стороной [украинского] конфликта, лидеры обсудили, как Канада вместе со своими союзниками и партнерами по НАТО будет поддерживать право Украины на самооборону", - говорится в заявлении.

Кроме того, Трюдо подтвердил Столтенбергу позицию Канады о необходимости членства Украины в НАТО, "как только позволят условия". Премьер-министр также в очередной раз поддержал членство Швеции в блоке.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. 

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Страны
Канада
Литва
Украина
Швеция
Проекты
NATO
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