Премьер Канады и генсек НАТО обсудили вопросы оказания помощи Украине

Джастин Трюдо подтвердил Йенсу Столтенбергу позицию Оттавы о необходимости членства Украины в альянсе

ОТТАВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе телефонного разговора в преддверии саммита альянса в Литве обсудили вопросы оказания дальнейшей помощи Украине. Об этом в среду сообщила пресс-служба главы канадского правительства.

"Хотя НАТО не является стороной [украинского] конфликта, лидеры обсудили, как Канада вместе со своими союзниками и партнерами по НАТО будет поддерживать право Украины на самооборону", - говорится в заявлении.

Кроме того, Трюдо подтвердил Столтенбергу позицию Канады о необходимости членства Украины в НАТО, "как только позволят условия". Премьер-министр также в очередной раз поддержал членство Швеции в блоке.

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.