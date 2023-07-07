Подлодка "Можайск" отправится на испытания на полигоны Балтфлота в августе

Церемония спуска на воду на АО "Адмиралтейские верфи" строящейся для Тихоокеанского флота ВМФ России большой дизель-электрической подводной лодки Б-608 "Можайск" (заводской номер 01618) проекта 06363. Санкт-Петербург, 27.04.2023.

До конца 2023 года корабль планируется передать в состав Военно-морского флота

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) проекта 636.3 "Можайск", строящаяся на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота (ТОФ), в августе 2023 года отправится на ходовые испытания на морские полигоны Балтийского флота. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"В начале августа после завершения достроечных работ у причальной стенки "Можайск" отправится на полигоны Балтийского флота для проведения цикла ходовых испытаний. До конца года корабль планируется передать в состав Военно-морского флота", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в начале 2024 года "Можайск" приступит к отработке задач боевой подготовки на балтийских полигонах и летом совершит арктический переход в ТОФ.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов 27 апреля на церемонии спуска на воду подлодки "Можайск" в Санкт-Петербурге сообщил, что строительство ДЭПЛ этого типа будет продолжено, поскольку проект имеет "серьезный модернизационный и имиджевый задел".

"Можайск" - пятый подводный корабль проекта 636.3 в серии, построенный "Адмиралтейскими верфями", для ТОФ. Также в серии подводные лодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Уфа". Закладка "Можайска" состоялась в августе 2021 года..

Модернизированный проект 636.3 разработан в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" коллективом под руководством главного конструктора Игоря Молчанова. Строительство субмарин ведется на петербургском судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи". ДЭПЛ проекта 636.3 предназначена для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок противника, патрулирования, дозора, разведки, охраны коммуникаций в ближней морской зоне.

Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и считаются одними из самых малошумных в мире. Субмарины имеют длину 74 м, максимальное водоизмещение составляет более 3,9 тыс. т. Прочный корпус обеспечивает подлодке рабочую глубину погружения в 240 м и предельную - 300 м, дальность хода составляет до 7,5 тыс. миль. Основное вооружение подлодок - ракетный комплекс "Калибр-ПЛ".