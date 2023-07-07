ВМФ до конца года получит ракетный корабль "Наро-Фоминск" с "Калибрами"

ВМФ до конца года получит малый ракетный корабль "Наро-Фоминск", вооруженный "Калибрами"

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Малый ракетный корабль "Наро-Фоминск", построенный по проекту 21631 "Буян-М" и вооруженный ракетным комплексом "Калибр", передадут ВМФ России до конца года, сообщил в четверг РИА Новости гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

"В настоящее время завершаются работы по достройке заказа на плаву, проводятся швартовные испытания и подготовка заказа к проведению дальнейших испытаний. Передача заказчику запланирована на конец 2023 года", - сообщил Мистахов.

"Наро-Фоминск" спущен на воду в декабре 2022 года в Зеленодольске и является 11-м по счету кораблем проекта "Буян-М".

Ранее в июле Мистахов сообщал, что всего в этом году "Ак Барс" передаст ВМФ России четыре малых ракетных корабля с "Калибрами" - три малых ракетных корабля (МРК) "Каракурт" и один малый ракетный корабль "Буян-М".

МРК проекта 21631 "Буян-М" предназначены для охраны и защиты экономической зоны государства, вооружены комплексом "Калибр" с высокоточными крылатыми ракетами большой дальности, также предназначенным для поражения морских и береговых целей.