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ТАСС

Зеленский заявил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

Президент Украины также пояснил, что наступление продвигается медленнее, чем ожидалось, из-за того, что поле боя "сильно заминировано"

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в разговорах с представителями США и лидерами европейских стран выступал за то, чтобы начать контрнаступление раньше, и пытался получить для этого вооружения.

"Замедление контрнаступления происходит из-за определенных трудностей на поле боя. Там все очень сильно заминировано. Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше, потому что все понимали, что если оно начнется позже, то гораздо большие территории будут заминированы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему украинское контрнаступление продвигается медленнее, чем ожидалось.

"Я благодарен США, которые являются лидерами в поддержке Украины, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого. Почему? Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее", - добавил Зеленский.

Как сообщали в Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. 

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