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ТАСС

В России разработали спутниковый терминал "Сапфир" для широкополосного доступа в интернет

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Обеспечение сверхскоростным интернетом, телефонной связью, геолокацией и точным позиционированием – главные задачи космической отрасли. Фото РИА Новости
Обеспечение сверхскоростным интернетом, телефонной связью, геолокацией и точным позиционированием – главные задачи космической отрасли. Фото РИА Новости.

Его можно применять как в повседневной жизни, так и для выполнения возложенных на Воздушно-космические войска РФ задач, отметили в АО "Заслон"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Терминал "Сапфир" для широкополосного доступа в интернет посредством спутниковой связи, осуществляемой в Ku-диапазоне, разработан в России. Об этом ТАСС сообщили в АО "Заслон".

"Спутниковый терминал "Сапфир" - новое современное решение для обеспечения спутниковой связи, созданное на базе плоской антенной решетки. Он позволяет получить широкополосный доступ в интернет посредством спутниковой связи, которая осуществляется в Ku-диапазоне через космические аппараты, расположенные на геостационарной орбите. Терминал обеспечивает высокую скорость передачи данных, которая подходит как для работы сложных приложений, так и для повседневного использования на подвижных и стационарных объектах", - отметили в организации.

"Сапфир" может быть установлен на автомобили, морские и речные суда, а также поезда. Вес терминала может составлять от 40 до 70 кг в зависимости от типа исполнения. Устройство позволяет обеспечивать связь в движении на скоростях до 300 км/ч. "Терминал предназначен как для гражданского рынка, так и может быть использован в целях выполнения возложенных на Воздушно-космические войска РФ задач. "Сапфир" - устройство отечественной разработки и изготовления, не уступающее зарубежным аналогам и предназначенное для работы на всей территории России, в том числе вдоль Северного морского пути", - отметил коммерческий директор АО "Заслон" Евгений Григорьев.

По его словам, спутниковая связь на подвижных и стационарных объектах является стратегически важной для страны, в первую очередь для обеспечения информационной безопасности. "Защищенный прием и передача данных, доступ в интернет, телефония и видеосвязь особенно актуальны, учитывая текущую геополитическую ситуацию", - подчеркнул Григорьев.

Акционерное общество "Заслон" - ведущий российский разработчик и производитель авиационного, морского и сухопутного вооружения, средств наземного обслуживания общего применения, судового климатического оборудования, медицинского диагностического оборудования и многого другого. Предприятие является лидером в области опытно-конструкторских работ и производства бортового радиоэлектронного оборудования для боевых летательных аппаратов нового поколения, а также занимает лидирующие позиции в РФ по разработке и изготовлению высокотехнологичных, многофункциональных радиоэлектронных комплексов и систем для ВМФ России.

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Россия
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