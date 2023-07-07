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Победа России на Украине неизбежна, и вот почему

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Символы СВО Сила v правде и Zа победу на ВДНХ в Москве
Символы СВО Сила v правде и Zа победу на ВДНХ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости Кирилл Каллиников

Россия однозначно выйдет победителем из конфликта на Украине, пишет Al-Watan Syria со ссылкой на статью американского политолога Джона Миршаймера. Москва ведет борьбу не на жизнь, а на смерть, осознавая угрозы со стороны Киева. Она выиграет, причем не только в этом противостоянии, считает колумнист арабского издания.

Профессор Джон Миршаймер преподает политологию в Чикагском университете с 1982 года и считается одним из самых влиятельных специалистов по международным отношениям в Соединенных Штатах. 24 июня он опубликовал аналитическую статью под названием «Нас ждет тьма. Куда движется конфликт на Украине?», в этой работе он рассматривает два вопроса. Первый из них касается возможности достижения мирного соглашения между враждующими сторонами. По мнению Миршаймера, ответ на вопрос — нет. Он объясняет это так: «Сейчас мы сталкиваемся с кризисом, в котором Запад, с одной стороны, и Россия, с другой, представляют друг для друга стратегическую угрозу, которую необходимо устранить. В соответствии с конечными целями каждой из сторон, практически невозможно достичь эффективного мирного соглашения между ними. Причиной конфликта стали глубочайшие территориальные разногласия и отношения Запада с Украиной. Наилучшим возможным исходом является временное замораживание кризиса и последующая горячая война. Худшим сценарием развития событий является ядерная война. Хотя это маловероятно, но такой вариант нельзя исключать. Второй вопрос: кто выйдет победителем из этого конфликта? Я считаю, что в конечном итоге выиграет Россия, хотя она и не добьется сокрушительного поражения Украины. Другими словами, она не займет всю территорию Украины, хотя это необходимо Москве для достижения ее трех целей. Первая — свергнуть режим Зеленского, вторая — разоружить Украину, третья — разорвать отношения Украины с Западом в области безопасности. Все это закончится тем, что Россия присоединит большую часть территории Украины и превратит ее в слабое беспомощное государство».

Никто не сомневается в том, что украинский кризис является борьбой не на жизнь, а на смерть для России. Это можно понять, проанализировав важное выступление Владимира Путина в феврале 2023 года, через год после начала спецоперации. США и Европа взяли Россию на прицел и ведут против нее жестокую опосредованную войну. Путин перечислил все злодеяния, которые Атлантика совершала после распада Советского Союза, чтобы «покончить с Россией раз и навсегда».

Миршаймер подчеркивает: «Москва видит в украинском режиме неминуемую опасность для России не только потому, что он тесно сотрудничает с США и Европой, но и потому, что ВСУ поддерживаются странами, некоторые из которых сражались бок о бок с нацистской Германией против Советского Союза во Второй мировой войне». Политолог утверждает, что Россия победит в этом конфликте, «потому что считает, что для нее это борьба за существование». И о форме победы, которую Россия одержит над Западом и Украиной в этом конфликте, Миршаймер говорит, что до начала российской военной операции Москва хотела, чтобы Украина была нейтральной страной, прекратила проводить русофобскую политику на Донбассе и предоставила ему автономию или независимость от Киева. Эти цели были очень реалистичными до февраля 2022 года, и даже в первый месяц российской военной операции. Но США и НАТО разработали агрессивный план использования украинского режима против России в качестве прелюдии к их всеобъемлющей прокси-войне против нее. И поскольку Кремль знал о том, что Запад нацелился на Россию через Украину, он застал США и Европу врасплох и начал военную спецоперацию. Этим Москва сорвала планы Запада и нанесла последовательные поражения ВСУ.

В это время военная мощь Киева для защиты своих позиций начала постепенно ослабевать, точно так же, как уверенность США и Североатлантического альянса в возможности достижения какого-либо военного прорыва против России на украинской территории. И именно это профессор Миршаймер подразумевает под неизбежностью победы России в этом конфликте. Победа Москвы стала очевидна, когда она начала выдвигать свои военные условия в рамках конфронтации между ней и Западом, а также в том экономическом и политическом противостоянии, которое Россия ведет на глобальном уровне вместе с Китаем и остальными ее союзниками против империалистического Запада.

Автор: Тахсин аль-Халаби (تحسين الحلبي)

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