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Американские военные успешно испытали модель искусственного интеллекта

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

Американские военные снабдили модель искусственного интеллекта (ИИ) секретными данными для выполнения военной задачи и получили «успешный» результат. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Полковник ВВС США Мэттью Стромайер рассказал изданию, что для выполнения военной задачи была использована большая языковая модель. Опыт, по его словам, оказался «весьма успешным и очень быстрым». Офицер объяснил, что на данный момент запрос информации в конкретную часть армии может занимать у сотрудников несколько часов. Во время испытаний один из инструментов ИИ выполнил запрос за 10 минут.

«Мы сделали это с секретными данными», — указал Стромайер. Он добавил, что технологию необходимо дорабатывать.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты хотели бы разрабатывать нормы применения ИИ в военной сфере вместе с Россией и Китаем.

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Китай
Россия
США
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AI
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