Войти
ТАСС

Во Французской Гвиане с космодрома Куру запустили европейскую ракету Ariane 5

485
0
0
Ariane 5
Ariane 5.
Источник изображения: Stephane Corvaja/ ESA via AP, архив

Ракета-носитель успешно вывела на орбиту два спутника

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Последний старт европейской ракеты Ariane 5 состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане. Трансляция ведется на странице компании-оператора Arianespace в YouTube.

Ракета успешно вывела на орбиту германский спутник связи Heinrich Hertz и французский военный спутник Syracuse 4B.

Изначально запуск планировалось осуществить 16 июня, однако из-за выявленных в последний момент технических неисправностей он был отложен. Затем пуск должен был состояться в ночь на 5 июля, но его перенесли на сутки. Тогда причина была связана с неблагоприятными погодными условиями.

Спутник Heinrich Hertz компании OHB System отправляется на орбиту по заказу Германского космического агентства. Запуск Syracuse 4B осуществляется по заказу французского министерства вооруженных сил. Первый аппарат этой серии (Syracuse 4A) был отправлен на орбиту в октябре 2021 года.

Работы над семейством ракет Ariane были инициированы Францией в 1970-х годах. Нынешнее поколение этих носителей является пятым по счету. Оно относится к тяжелому классу и позволяет выводить на низкую опорную и геопереходную орбиты полезную нагрузку массой до 10,5 тонны. Первый пуск ракеты Ariane 5 состоялся в 1996 году. Нынешний старт стал 117-м по счету.

В настоящее время идут работы по созданию новой ракеты Ariane 6. Изначально планировалось, что ее эксплуатация начнется в 2020 году, однако этот срок несколько раз переносился из-за пандемии, а также в связи с трудностями при разработке ракеты. Согласно последним прогнозам, первый запуск Ariane 6 может состояться до конца текущего года.

В новость внесены изменения (1:51 мск) - добавлена информация о выведении двух спутников. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Германия
Франция
Компании
Arianespace
Проекты
2020-й год
Ariane РН
Похожие новости
22.12.2022
В США рассказали о проблемах с европейскими ракетами
30.09.2021
Ракета «Союз» отправит телескоп Euclid на поиски темной материи в 2022 году
10.01.2020
Ближайший пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру намечен на 6 марта
20.03.2019
Новая ракета Arianespace отправит 30 спутников OneWeb в 2020 году
15.03.2019
Компания OneWeb планирует сжигать в атмосфере Земли отслужившие свой срок спутники
28.12.2010
Европейское космическое агентство не смогло пока что найти денег для продления своего участия в МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.07 15:50
  • 7
Армия США впервые запустила ракету Tomahawk с наземной установки
  • 07.07 15:32
  • 52538
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.07 14:47
  • 0
Литва и Польша с нетерпением ждут саммита НАТО в Вильнюсе
  • 07.07 14:24
  • 1
Источник: ВС нанесли удар по академии во Львове, где были танки Challenger
  • 07.07 09:44
  • 1
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 07.07 07:09
  • 1
«Эпоха коротких войн закончилась»: индийский отставной генерал на примере СВО призывает страну готовиться к затяжному конфликту
  • 06.07 19:37
  • 1
Процесс запущен: Беларусь скоро станет полноправным членом ШОС и уже внесла свои предложения по сотрудничеству
  • 06.07 19:27
  • 3
Минобороны РФ показало кадры модернизации ТОС в полевых условиях
  • 06.07 19:22
  • 2
В Госдуме предложили использовать арестованный транспорт для нужд армии
  • 06.07 17:36
  • 1
Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ
  • 06.07 16:37
  • 0
Немецкие политики предлагают принимать Украину в состав НАТО по частям, де-факто призывая к ее разделу
  • 06.07 13:58
  • 2
Дальность стрельбы ракеты NSM
  • 06.07 12:17
  • 2
Российские "глушилки" стали слишком мощны для "умного" оружия ВСУ
  • 06.07 11:16
  • 12
Песков сообщил, что глава группы "Вагнер" "уйдет" в Белоруссию
  • 06.07 08:02
  • 7
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями