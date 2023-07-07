"Боится потерять влияние". Стало известно, кто не хочет расширения БРИКС

Индия настороженно относится к идее расширения БРИКС, пишет SCMP. В стране обеспокоены тем, насколько этот шаг отвечает ее интересам. При этом эксперты предполагают, что в Нью-Дели опасаются потерять влияние внутри группы в случае ее расширения.

Ни Индия, ни Бразилия не хотят терять влияние внутри блока, и Нью-Дели опасается, что его расширение только усилит стратегическое влияние Пекина.

По словам аналитиков, все нынешние члены БРИКС разделяют желание реформировать международную систему, но новый миропорядок отвечает в основном интересам России и Китая.

По словам аналитиков, не все члены БРИКС – блока крупных развивающихся экономик – поддерживают идею его расширения, причем Индия особенно "настороженно" относится к этому плану. Между тем по-прежнему существуют сомнения в том, что это объединение сможет послужить противовесом существующим региональным альянсам.

Когда члены БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – соберутся на саммит, который пройдет в августе в Йоханнесбурге, основными кандидатами на вступление в объединение будут Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Алжир, Бангладеш и Иран.

Во вторник началось трехдневное совещание с участием высокопоставленных чиновников стран блока. Ожидается, что в повестку будет включено предложение о расширении.

Не так давно БРИКС считался свободным объединением нескольких развивающихся экономик, нацеленным на продвижение мира, безопасности, развития и сотрудничества. Сегодня на его долю приходится 43% мирового населения, 26% территории суши и примерно 30% глобальной экономики.

В прошлом году Китай заявил о своем желании сделать так, чтобы блок начал работать над приемом новых членов. Но министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил в июне, что в этом процессе многое еще только предстоит проработать, сославшись на необходимость согласовать стандарты, критерии и процедуры расширенной группы.

Оливер Штюнкель (Oliver Stuenkel), адъюнкт-профессор в области международных отношений в бразильском университете Fundacao Getulio Vargas, сказал, что Индия в некоторой степени обеспокоена тем, "насколько это расширение соответствует интересам Нью-Дели".

"Я думаю, нам придется подождать и посмотреть, будут ли какие-то существенные движения в этом направлении", – сказал Штюнкель. Китай, безусловно, является самым решительным сторонником расширения БРИКС, добавил он. Тем временем и Индия, и Бразилия "немного опасаются, что они могут потерять влияние внутри расширенной группы".

"Новые члены присоединятся для того, чтобы быть ближе в первую очередь к Китаю, а не к Бразилии и Индии", – пояснил Штюнкель. По его словам, блок уже стал противовесом Западу и альтернативной моделью могущественной "Большой семерки", в которую входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты.

"Независимо от того, будет ли расширение, пять стран БРИКС уже имеют значительное влияние в своих регионах", – сказал Штюнкель.

По словам Ану Анвара (Anu Anwar), научного сотрудника факультета искусств и естественных наук Гарвардского университета, недавний крен Индии в сторону Запада свидетельствует о том, что внутри БРИКС она является своего рода "белой вороной", а это значит, что желание других членов расширить блок вполне обосновано.

За последнее время Нью-Дели укрепил экономическое, оборонное и технологическое сотрудничество с Соединенными Штатами, Японией, Австралией и Евросоюзом и взял на себя активную роль в группе Quad, в том числе производя вакцины для Индо-Тихоокеанского региона в период пандемии.

За последние несколько лет четырехсторонний диалог по безопасности Quad, куда также входят Австралия, Япония и Соединенные Штаты, возродился в ответ на растущее влияние Китая в мире.

По словам Анвара, БРИКС вряд ли сумеет стать альтернативой "Большой семерке", поскольку почти все страны G7 являются членами НАТО или связаны с Соединенными Штатами другими формами военных союзов.

"Между членами БРИКС нет ни одного военного альянса, и в ближайшем будущем они вряд ли появятся", – пояснил Анвар. По его мнению, такой военный союз является ключом к выстраиванию нового миропорядка.

"Хотя расширение списка членов БРИКС за счет нескольких средних держав и региональных игроков действительно может существенно изменить глобальный баланс сил, вряд ли это будет способствовать формированию альтернативного международного порядка", – считает эксперт.

Гюнтер Майхольд (Günther Maihold), заместитель директора Германского института международных отношений и безопасности, отметил, что создание нового мирового порядка явно отвечает интересам Китая и России.

"Они вместе продвигают идею расширения БРИКС, чтобы легитимизировать это устремление", – пояснил Майхольд. Бразилия, Индия и ЮАР скорее заинтересованы в сохранении статуса-кво, добавил он.

По словам эксперта, заинтересованность Китая в расширении группы и "наращивании ее влияния" может оказаться "контрпродуктивной", потому что она может вызвать сопротивление со стороны других членов БРИКС. Кроме того, управлять относительно неформальным объединением после расширения будет еще труднее.

"Это также может усугубить внутренние разногласия", – продолжил Майхольд. Он имеет в виду не только натянутые отношения между Китаем и Индией из-за пограничных столкновений, но и соперничество за расширение регионального и глобального влияния.

Ширли Зе Юй (Shirley Ze Yu), старший научный сотрудник Школы Кеннеди при Гарвардском университете, сказала, что расширение БРИКС будет отражать силу блока и растущее влияние Пекина, поскольку на долю Китая приходится две трети валового внутреннего продукта объединения.

"По мере того, как все больше новых членов будут присоединяться к общей многосторонней структуре, Китай будет все активнее диктовать правила", – сказала Юй. Любая страна, играющая такую роль, будет иметь огромное влияние в ближайшие десятилетия, добавила она.

Юй, которая также занимает пост директора Китайско-африканской инициативы в Лондонской школе экономики, отметила, что в отличие от западных блоков страны БРИКС объединились не из-за общей идеологии, а на основе общего желания реформировать существующую международную систему таким образом, чтобы она отражала потребности развивающихся экономик.

Финансирование развития

Новый банк развития (НБР), созданный в 2015 году странами БРИКС, нацелен на финансирование инфраструктурных проектов в странах с развивающейся экономикой – по аналогии с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, возглавляемым Китаем.

Согласно информации на официальном сайте, с момента своего создания НБР предоставил кредиты на общую сумму 33 миллиарда долларов в рамках более 96 проектов в пяти странах-учредителях.

На ежегодном собрании банка в мае вице-премьер Китая Дин Сюэсян (Ding Xuexiang) заявил, что Пекин по-прежнему полон решимости превратить НБР в открытый многосторонний банк. Этот банк был создан, чтобы обслуживать интересы развивающихся экономик за счет финансирования новых инфраструктурных проектов, отметил он.

За последние несколько лет НБР принял в свои ряды Бангладеш, ОАЭ и Египет. Уругвай уже проходит процедуру присоединения, и Саудовская Аравия тоже ведет переговоры об этом.

По словам Штюнкеля, учитывая, что банк ранее уже расширялся, к нему скоро, вероятно, присоединятся и другие страны. Он отметил, что НБР вполне способен противостоять влиянию международных банков, в которых доминирует Запад, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

"Это уже происходит", – сказал Штюнкель. Развивающийся мир заинтересован в более сильном и более влиятельном НБР, отметил эксперт. "Сейчас потенциал для расширения НБР огромен, и именно в этом вопросе влияние группы БРИКС особенно ощутимо", – добавил он.

Но, по словам Анвара, характер активов и области деятельности НБР означают, что пока он играет лишь второстепенную роль и в настоящее время не может заменить собой Всемирный банк или МВФ.

"Вступление новых членов, безусловно, принесет больше капитала и позволит расширить область деятельности, – сказал он. – Но это не лишит Всемирный банк и МВФ их традиционной роли регуляторов и стабилизаторов глобального финансового рынка".

Автор статьи: Мария Сиоу (Maria Siow)