В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности

В Госдуме предложили распределять призывников в войска с учетом гражданской специальности
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За Правду) направил обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой проводить распределение призывников в войска с учетом их гражданской специальности и навыков.
В документе говорится, что только по основной специальности призывник будет максимально полезен для российской армии.
"Если призывник — биолог, его нужно направлять в войска химико-биологической защиты, если механик - то в мехвзвод и так далее",- написано в обращении.
Депутат уточнил, что если призывник является киберспортсменом или программистом, навыки помогут ему быстро освоить управление БПЛА.
"Большинство киберспортсменов умеют дистанционно управлять объектами, и это легко трансформируется в навык управления беспилотниками", - отметил Гусев.