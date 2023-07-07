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РИА Новости

В ГД предложили распределять призывников с учетом гражданской специальности

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Призывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

В Госдуме предложили распределять призывников в войска с учетом гражданской специальности

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За Правду) направил обращение министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой проводить распределение призывников в войска с учетом их гражданской специальности и навыков.

"Прошу Вас уважаемый Сергей Кужугетович, рассмотреть возможность проводить определение рода войск, в которых будет направлен призывник, учитывать его специальность и профессиональный опыт", - сказано в обращении, которое депутат опубликовал в своем телеграм-канале.

В документе говорится, что только по основной специальности призывник будет максимально полезен для российской армии.

"Если призывник — биолог, его нужно направлять в войска химико-биологической защиты, если механик - то в мехвзвод и так далее",- написано в обращении.

Депутат уточнил, что если призывник является киберспортсменом или программистом, навыки помогут ему быстро освоить управление БПЛА.

"Большинство киберспортсменов умеют дистанционно управлять объектами, и это легко трансформируется в навык управления беспилотниками", - отметил Гусев.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
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