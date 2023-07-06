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Известия.ru

Минобороны назвало обескураживающим враньем оценку потерь бронетехники РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

В Министерстве обороны РФ назвали обескураживающим враньем оценку британским адмиралом Энтони Радакиным потерь российской бронетехники. Комментарий был опубликован в среду, 5 июля, в Telegram-канале ведомства.

«Опубликованные FT (Financial Times. — Ред.) оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами «половины своей боеспособности» обескураживают вселенским масштабом вранья», — заявили в министерстве.

Там подчеркнули, что цель пропагандистских заявлений адмирала Радакина — в выделении средств из бюджета на закупку нового вооружения для армии вместо того, что было отправлено на Украину.

Заявление британского адмирала о потере Россией за время конфликта с Украиной почти половины своей боеспособности Financial Times опубликовала ранее в этот день.

Ранее в этот день генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель в интервью Le Dialogue заявил, что без прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине поражение Киева станет лишь вопросом времени. По его словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально было обречено на провал, так как российские вооруженные силы превосходят украинские не только в человеческих ресурсах, но и в технике.

В этот же день американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что единственный шанс Киева переломить ситуацию на поле боя — это втянуть НАТО в конфликт. Однако, по его мнению, у альянса нет для этого ни войск, ни подготовки, ни материально-технической поддержки.

До этого, 30 июня, военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» об устаревшем вооружении ВСУ. По его словам, Киев наступает техникой советского образца с польскими, румынскими, словацкими модификациями. Если они израсходуют этот боекомплект помощи, то останутся только западные образцы военной техники.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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1 комментарий
№1
06.07.2023 17:36
Вот, а что Россия теперь имеет теперь Армию с боевым опытом ведения современной широкомасштабной войны без применения ЯО, адмирал,конечно не знает. Бывает. Напоминает выступления Байдена. Сказал и всё. А то,что все шокированы тем ,что сказал, это потом объяснять пресс-секретарям и прочим.
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