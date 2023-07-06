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Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ связали заявления британского военачальника с отсутствием успехов у ВСУ

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Тони Радакин
Тони Радакин.
Источник изображения: translated.turbopages.org

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ назвало несоответствующими действительности заявления начальника штаба обороны вооруженных сил Великобритании Тони Радакина по поводу частичной утраты боеспособности российской армии и количестве потерянной российской бронетехники в ходе спецоперации на Украине.

"В отсутствие каких-либо результатов украинской армии на поле боя, а теперь уже все более ясно - даже их перспектив, остаётся только фантазировать об "утрате боеспособности" российской армии", - заявило Минобороны РФ в своем телеграм-канале в среду, комментируя заявления Радакина в британском парламенте.

"Оценки британского адмирала Радакина потерь российской бронетехники, да вкупе еще и с якобы утратой российскими вооруженными силами "половины своей боеспособности" обескураживают вселенским масштабом вранья", - заявило Минобороны РФ.

"Логика и цели пропагандистских заявлений адмирала Радакина в британском парламенте очевидны - выбить деньги из оскудевшего бюджета на закупку нового вооружения для армии заместо хлама, отправляемого на Украину", - заявило Минобороны РФ.

"Проблема лишь одна - как убедить своих налогоплательщиков, что военные поставки Киеву имеют хоть какой-то смысл и для чего-то пригодились", - говорится в заявлении.

"И всё это на фоне стенаний других британских военачальников, и даже министра Бена Уоллеса, о тотальном опустошении собственных запасов оружия и сотнях единиц техники, отправленных для украинского "контрнаступа", но "неожиданно" сгоревших, едва соприкоснувшись с якобы "потерявшей боеспособность" российской армией", - сообщило Минобороны РФ.

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