Сейчас у британской армии всего 40 готовых к бою танков, пишет Daily Mail. Читателей издания эта новость шокировала. Великобритании будет сложно вести войну даже с Андоррой, не то что с Россией, отметили они.

Выяснилось, что в распоряжении Великобритании имеется всего 40 танков и около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к бою.

Это самые низкие показатели в современной истории, и, по мнению членов парламента, они свидетельствуют о том, что Великобритании будет крайне трудно вести войну против России. <…>

Вчера глава британских вооруженных сил признал, что он "недоволен" ситуацией и что необходимо пополнить склады сухопутных войск и Королевского флота.

Однако адмирал сэр Тони Радакин (Tony Radakin), начальник Штаба обороны ВС Великобритании, подчеркнул, что его страна вносит существенный вклад с оборону альянса НАТО.

В ходе заседания оборонного комитета Палаты Общин, которое состоялось вчера, четвертого июля, заявление Радакина о том, что Великобритания способна предоставить альянсу дивизию численностью около 17,5 тысячи полностью экипированных солдат вместе с транспортными средствами и артиллерией, было отвергнуто и названо "фантазией".

К настоящему времени из-за нехватки танков и бронетехники размеры британской армии уменьшились до рекордного со времен Наполеона уровня.

Вчера вечером член британского парламента Марк Франсуа (Mark Francois) сказал в интервью Daily Mail: "Из выступления начальника Штаба обороны ВС Великобритании стало ясно, что в настоящее время вооруженным силам страны будет крайне трудно вести войну против России".

"Говорить о том, что в мы в состоянии предоставить НАТО боеспособную дивизию, – это фантазия", – добавил он.

На бумаге у Великобритании есть около 200 танков, но вчера выяснилось, что только 40 из них готовы к бою.

Адмирал Радакин заявил, что Великобритания "как сумасшедшая вкладывает средства" в бронемашины, которые поступят на вооружение к концу десятилетия.

"У нас было 19 фрегатов и эсминцев, число которых мы впоследствии сократили до 17, потому что некоторые из тех кораблей были очень дорогими", – добавил он.

"Кроме того, некоторые из них сейчас находятся на техническом обслуживании и ремонте, так что к развертыванию сейчас, вероятно, готовы 11 или 12 кораблей", – объяснил Радакин.

"Это касается наших вооруженных сил в целом: нам необходимо иметь более обширные запасы. Так что я не сказал бы, что я доволен", – подчеркнул он.

Великобритания передала Украине 14 танков "Челленджер 2".

Автор статьи: Марк Никол (Mark Nicol)

Комментарии читателей

Mrmansfield

Если украинский конфликт что-то нам и продемонстрировал, так это то, что мы ужасающе не готовы к войне.

Hairyballoonknot

Получается, что мы дали Зеленскому на конфликт больше денег, чем стоит все наше оружие, вместе взятое?

Grumpyolwoman

Что же, отлично! Нам придется поставить нашу оборону на паузу до конца текущего десятилетия.

London99

У нас не осталось танков, потому что мы все их отдали Украине, чтобы она могла и дальше вести свою бессмысленную борьбу за территории с Россией – за жалкие остатки Советского Союза. Настоящее безумие!

lindy42

Просто нелепость какая-то! В какую страну мы превратились? Богатые становятся еще богаче, бедные продолжают нищать, а теперь мы к тому же не в состоянии себя защитить.

snowman63

Очередная порция дерьма. Украина уже потеряла почти все танки, которые ей предоставил Запад, а также 250 тысяч своих солдат. Пришло время положить конец убийствам. У Путина был план мирного соглашения, но Борис Джонсон помешал его реализации. Все, чего хочет Запад, – это война.

Dave Eff

Нам будет крайне трудно вести войну против России? Да нам будет крайне трудно вести войну даже против Андорры. Однако это никогда не мешало военной верхушке присуждать себе различные награды, отправлять детей в частные школы и выписывать себе щедрые пенсии.

VictorMel

И вы только посмотрите, на что мы потратили средства, сэкономленные на обороне. Мы подтолкнули миллионы людей к тому, чтобы они жили на щедрые пособия, мы позволили миллионам мигрантов поселиться в Соединенном Королевстве, а это обходится нам в миллиарды. Мы тратим во всех сферах бюджетного сектора больше денег, чем когда-либо в прошлом, и отдаем другим странам больше, чем когда-либо, в форме иностранной помощи. Вместо того чтобы жить по средствам и гарантировать, что мы в состоянии себя защитить, мы решили сократить расходы на нашу армию и стимулировать лень.

bill.snoutismyfan

У нас нет экипажей, чтобы укомплектовать все корабли, а некоторые фрегаты типа 23 настолько устарели, что нуждаются в серьезной модернизации, чтобы их можно было поддерживать в рабочем состоянии. Тем временем мы продолжаем снижать стандарты, чтобы эти суда могли проходить проверки.

A Dull Fittler

И все равно мы продолжаем отдавать миллиарды марионетке в Киеве. Отличная работа, идиоты!

Bozo is Toast

Если не считать небольшой стычки с несколькими сотнями аргентинских призывников, Великобритания не выиграла самостоятельно ни одной войны за несколько сотен лет.

Arrogant and corrupt

А с какой стати нам вообще нужно воевать против России? Не она диктует нам нашу внешнюю политику, не она втягивает нас в натовские войны и распространяет ложь о пандемиях, вакцинах, глобальном потеплении, пришельцах. Не Россия навязывает нам всю эту "пробужденную" чушь и провоцирует деиндустриализацию, а также распространение технологий ИИ. Не Россия является причиной инфляции и высоких цен на электроэнергию. Не она устраивает теракты на трубопроводах, мостах и плотинах. Все это делает наш добрый друг… С такими друзьями [и враги не нужны].

Slf84-and countig

Думаю, сэр Тони Радакин только что порадовал Путина. Отличная идея – рассказать противникам о своих слабостях. Если бы он позволил себе сказать нечто подобное во время Второй мировой войны, его уже расстреляли бы.

Korina Wood

Зато у нас есть огромное множество адмиралов, контр-адмиралов, лордов адмиралтейства, капитанов, вице-адмиралов, генералов, полковников, маршалов ВВС и других высокопоставленных офицеров, которые пристально следят за этими 40 танками и 12 кораблями. Мы хорошо защищены!