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РИА Новости

СМИ: в США утверждают, что выявили российских разведчиков на Украине

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Киев
Киев.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Kravchenko

Newsweek: в США считают, что выявили российских разведчиков в правительстве Украины и ВСУ

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Соединенных Штатах утверждают, что выявляли российских разведчиков в украинских правительстве и армии, пишет издание Newsweek со ссылкой на западного сотрудника контрразведки, который занимается Украиной.

"Мы успешно обнаруживали российских разведчиков внутри украинского правительства и среди военных, а также во многих других частях цепи", - сказал собеседник издания, подтвердив своими словами звучащие в США утверждения, но не приведя никаких подробностей или фактических подтверждений этого.

Он также утверждает, что деятельность российских разведчиков фиксировали и в других странах Восточной Европы. При этом издание также сообщает и о шпионской деятельности американской разведки в регионе, отмечая, что ЦРУ использует Польшу как хаб, c помощью которого осуществляет связь со своими агентами в России и на Украине.

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
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