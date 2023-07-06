Министр обороны Польши рассказал, что британская система ПВО обеспечивает безопасность поставок вооружений Украине

Источник изображения: topwar.ru

Развернутая на территории Польши Великобританией система противовоздушной обороны Sky Sabre обеспечивает безопасность поставок различных вооружений и военной техники Украине, защищая их от ударов с воздуха. Об этом заявил министр обороны Польши и вице-премьер польского правительства Мариуш Блащак.

Руководитель польского военного ведомства провел встречу с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом в Лондоне. На ней он и поблагодарил британское руководство, подчеркнув, что ценит вклад британского подразделения ПВО с комплексом Sky Sabre в обеспечение безопасности аэродрома в Жешуве.

Напомним, что именно аэродром в Жешуве в Польше является главным логистическим хабом поставок вооружений на Украину. Через этот аэродром перебрасываются оружие, боеприпасы, военная техника. Вероятно, через него идет и часть транзита иностранных наемников на Украину.

О системе противовоздушной обороны Sky Sabre известно, что она была принята на вооружение армией Великобритании в конце 2021 года. Комплекс сменил использовавшиеся с семидесятых годов ХХ века ракеты Rapier. Система Sky Sabre способна одновременно запустить 24 ракеты, предназначенные для уничтожения истребителей, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб.

На территории Польши подразделение британской армии, оснащенное системой противовоздушной обороны Sky Sabre, было развернуто в 2022 году. Сейчас польское руководство выступает и за размещение на территории страны американского ядерного оружия, игнорируя связанные с таким ходом риски для безопасности населения страны и ее окружающей среды.