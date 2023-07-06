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РИА Новости

WP: в НАТО, похоже, определились с ролью Украины в европейской безопасности

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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

СМИ: Украина получит значимые обязательства на предстоящем саммите НАТО

МОСКВА, 5 июля/ Радио Sputnik. Лидеры стран НАТО работают над составлением списка официальных обязательств по отношению к Украине, чтобы обеспечить Киеву возможность перевооружаться во время снижения интенсивности боевых действий, пишет газета The Washington Post.

"Лидеры стран НАТО, похоже, готовы на саммите альянса изложить предварительное видение будущей роли Украины в европейской безопасности. <…> Союзники Киева разрабатывают ряд официальных обязательств по самообороне страны, смоделированных по образцу того, что Соединенные Штаты сделали для Израиля с 1970-х годов. Эти обязательства обеспечат способность украинских вооруженных сил защищать страну и перевооружаться после окончания боевых действий высокой интенсивности", – говорится в статье.

Между тем, по информации издания, эта мера не означает, что Киев получит приглашение вступить в Североатлантический альянс.

"Если Украина не может взять под контроль территорию, ей либо придется смириться с бессрочным территориальным разделом, как это сделала Западная Германия, когда она вступила в НАТО в 1955 году, либо альянсу придется смягчить свои гарантии коллективной обороны в пятой статье, чтобы избежать войны с Россией", – отмечает автор статьи.

Радио Sputnik сообщало, о чем британские СМИ предупредили НАТО в контексте Украины.

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Страны
Германия
Израиль
Россия
Украина
Проекты
NATO
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