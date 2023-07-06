КНР провозгласила переход к экспорту промышленных мощностей.

Китайским производителям необходимо перейти от экспорта продуктов к экспорту индустриальных мощностей, наращивая присутствие на внешних рынках; соответствующий призыв размещён в статье главного журнала центрального комитета коммунистической партии Китая «Цюши», сообщает во вторник gov.cn.

Такой переход должен помочь подстроиться под изменения глобального экономического ландшафта и справиться с растущим торговым протекционизмом, отмечено в статье.

Кроме того, в материале говорится о необходимости способствовать глубокой интеграции цифрового и реального секторов экономики, ускорить промышленное освоение цифровых технологий и цифровую трансформацию отраслей, а также создать цифровые индустриальные кластеры, способные конкурировать на мировом уровне.

Китай, отмечает gov.cn, удвоит усилия по развитию передовых стратегических отраслей, включая перспективные информационные технологии, искусственный интеллект, биологические науки, новые энергетические ресурсы и материалы.