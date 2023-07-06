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Техкульт

Британская армия получит особые винтовочные прицелы для «охоты» на дроны

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Прицельный комплекс SMASH

По мере того, как увеличиваются разнообразие и возможности боевых БПЛА, совершенствуются и средства борьбы с ними. Однако некоторым спецподразделениям, выполняющим особо важные миссии, их уже недостаточно.

Расположенная в Йоркшире (Великобритания) компания Viking Arms Ltd, разработала систему SMASH, предназначенную для противодействия небольшим беспилотникам. Она представляет собой стандартный прицел для штурмовой винтовки SA80 A3 и другого штатного оружия британской армии. Интегрированный в SMASH искусственный интеллект обеспечивает идентификацию и наведение на цель, оказавшуюся в поле зрения стрелка. В прицеле мишень «захватывается» рамкой и, как только прицел стабилизирован, оружие автоматически производит выстрел. Возможности системы протестировал экспериментальный армейский батальон 2YORKS. После заключения контракта, 225 прицелов SMASH поступят в британскую армию до конца текущего года. В последующие годы Viking Arms Ltd помимо армии также обеспечит спецприцелами части Королевских ВМС и ВВС.

Александр Агеев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
БПЛА
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