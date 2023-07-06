«Блистательной виктории ожидать не приходится»: чем завершился месяц контрнаступления ВСУ

Военный эксперт Ходаренок подвел итоги первого этапа контрнаступления украинской армии

Прошел месяц со дня начала активных наступательных действий Вооруженных сил Украины. То, что украинский «контрнаступ» идет далеко не по плану, совершенно очевидно и на Западе, и на Востоке. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок подводит итоги месяца контрнаступления ВСУ и прогнозирует, как может выглядеть следующая наступательная операция украинской армии.

В украинском экспертном сообществе ход событий на линии боевого соприкосновения объясняют следующим образом - «наше наступление развивается медленно, потому что мы бережем людей». С одной стороны, подобные утверждения специалистов у себя в стране должны заслуживать одобрения, но с другой стороны, это более чем спорные тезисы.

На войне беречь людей означает всего лишь следующее - не подвергать личный состав напрасным и неоправданным рискам при ведении боев и операций, но просто безжалостно бросать его в бой на направлении главного удара, где намечается общий успех всей кампании.

На войне, как говорили классики, одна минута решает успех баталии, один час - судьбу кампании, один день - судьбу империи.

А озвучивать соображения типа «наше наступление развивается медленно, потому что мы бережем людей» на практике означает только одно - не очень умело оправдываться за явно наметившийся неуспех в ведении операции.

В украинском экспертном сообществе также периодически звучит мысль, что ВСУ в настоящее время проводят «формирующие» и «тестировочные» операции. И это, надо прямо сказать, звучит достаточно неубедительно. Во-первых, никаких «формирующих» и «тестировочных» операций в теории оперативного искусства нет. Есть общевойсковые операции, и они начинаются с уровня как минимум армейского корпуса. Если же атаки ведутся батальонами и в самом крайнем случае бригадами, то это не более по форме, чем боевые действия. Так что никаких операций и ни на одном из направлений ВСУ пока не проводят. А их атаки по результатам можно охарактеризовать боями местного значения, ведущимися за улучшения положения войск, но не более того.

Специалистами экспертного сообщества Украины вбрасывается в публичное пространство и такая идея - «мы медленно перемалываем силы и средства противника, и рано или поздно наступит такой момент, когда оборона врага рухнет или в одном важном пункте, или сразу на нескольких участках».

Надо прямо сказать, что если бы Украина сражалась с каким-либо лоскутным по размеру территории государством с малочисленным населением, располагающим ОПК с ограниченными возможностями, то вполне возможно, что подобный прием рано или поздно сработал бы. Но вести вооруженную борьбу против государства с мобилизационными возможностями, многократно превышающими аналогичные украинские, и иметь против себя ОПК, который только наращивает обороты, - дело весьма и весьма бесперспективное.

Опять-таки - каждый день подобного «переламывания» ведет и к истощению и собственных украинских ресурсов. Нарастают потери в людях, технике, увеличивается расход столь дефицитных для ВСУ боеприпасов. Тут еще очень большой вопрос, у кого и что быстрее закончится, и кто в конечном счете кого перемалывает и изнуряет.

Горький опыт начальника Генерального штаба Германии генерала Эриха фон Фалькенхайма в Верденской операции 1916 года надо все-таки изучать тщательнее, прежде чем бросаться в похожее состязание со страной, военно-экономический потенциал которой превосходит украинские возможности в разы.

Надо отметить, определенные успехи тактического плана у ВСУ все же есть, отбит ряд населенных пунктов, на отдельных участках есть продвижение, но нигде они не переросли в результат оперативного значения, который можно было бы выгодно представить на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе.

Бои в районе населенных пунктов Пятихатки, Урожайное, Работное, Антоновского моста совершенно не годятся в качестве строк победоносных реляций. Придется еще очень долго объяснять Североатлантическому альянсу, где эти Пятихатки находятся.

А ведь с самого начала было ясно, что наступательная операция ВСУ без завоевания господства в воздухе, общего огневого превосходства над противником, резервов стратегического уровня заранее обречена на неудачу. Но кто-то же все-таки толкнул военно-политическое руководство Украины на этот весьма авантюрный шаг. И надо прямо сказать, в недавнем интервью главнокомандующего ВСУ газете The Washington Post Валерия Залужного нотки обиды за подобный нажим со стороны США и союзников по НАТО прослеживаются более чем явственно.

А что дальше? Вполне возможно, что наступательная операция ВСУ, стартовавшая 4 июня, закончится общей неудачей. Тем не менее, украинские руководители на данном этапе озвучивают успокоительные заявления, что вот-вот все еще только начнется, и будут задействованы резервы, которые находятся в настоящее время в выжидательных районах.

Тем не менее, несмотря на оптимизм Киева, у большинства западных специалистов упорно складывается впечатление, что какой-либо блистательной виктории от ВСУ на этом этапе вооруженной борьбы ожидать не приходится. Во всяком случае, все идет пока именно к этому. И перелома до 11-12 июля, до саммита НАТО, в ведении боевых действий, скорее всего, не наступит. А после этой даты и шашками размахивать уже ни к чему.

Более того, срыв наступательной операции ВСУ будет означать, по меньшей мере, проигрыш украинской армией всей летне-осенней кампании, поскольку раньше поздней осени или даже начала зимы 2023 года восстановить наступательный потенциал украинской армии после понесенных потерь в людях и технике в предыдущих боях навряд ли удастся.

Чтобы вторая наступательная операция ВСУ прошла с успехом, Киеву надо передать многофункциональные истребители (причем в большом количестве), резко увеличить поставки самоходных артиллерийских установок, танков, ударных вертолетов, передать большие запасы материальных средств. Иными словами, прорыв хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны противника (то есть российской армии) требует совершенно иных по боевому и численному составу ракетных войск и артиллерии, бронетанковых сил, инженерных войск.

Так что на данном этапе, похоже, первый «контрнаступ» близится к своему безрезультатному завершению, а второй будет еще очень нескоро.

Вместе с тем, как уже писала «Газета.Ru», какие-либо окончательные выводы по результатам боевых действий делать на данном этапе пока преждевременно. Ситуация находится в развитии, главные силы украинской армии в сражение еще не введены, обстановка может в любое время резко измениться, причем в любую из возможных сторон.

Михаил Ходаренок