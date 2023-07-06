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Газета.ru

"Ли Хуэй не поверил". В Киеве раскрыли детали визита спецпредставителя Китая

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Источник изображения: Kacper Pempel/Reuters

Министр обороны Украины: спецпредставитель КНР не верит, что Patriot перехватила "Кинжалы"

Посетивший Киев в мае специальный представитель Китая Ли Хуэй усомнился в том, что системы ПРО Patriot способны сбивать гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя свои переговоры с китайским дипломатом. По словам Резникова, он выразил готовность предоставить доказательства, но Ли Хуэй с ними не ознакомился. В начале июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киеву нужны 50 батарей Patriot. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, посетивший Киев в середине мая, не поверил в то, что американские системы противоракетной обороны Patriot могут сбить российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Об этом в среду, 5 июля, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью газете Financial Times.

Как пишет издание со ссылкой на украинских дипломатов, Ли Хуэй не верил в то, что Patriot перехватили "Кинжал".

"Я предложил [ему], что если есть сомнения, мы готовы предоставить доказательства", - сообщил глава украинского Минобороны, комментируя свои переговоры со спецпредставителем КНР в мае. По словам Резникова, Ли Хуэй покинул Киев, так и "не ознакомившись с доказательствами".

По данным FT, министр обороны Украины встречался с официальными лицами США, когда ему позвонил президент Владимир Зеленский.

Обращаясь к своим американским посетителям, Резников сказал: "У меня для вас хорошие новости. Мы сбили "Кинжал".

«Кинжал» якобы был грозной российской гиперзвуковой ракетой, которая, как хвастался [президент РФ] Владимир Путин, летела так быстро, что ее невозможно было перехватить. Но в тот майский день украинские силы запустили недавно приобретенную систему «Патриот», одну из самых передовых единиц вооружения, поставляемых США, что доказывает, что Путин ошибался", - утверждается в публикации.

"Украинские власти регулярно призывают Запад предоставить Киеву системы ПВО. Сейчас Украине переданы две батареи систем противоракетной обороны Patriot, а всего Киеву обещаны пять батарей", - отмечает ТАСС.

При этом в начале июня Зеленский говорил, что Киеву нужны 50 систем Patriot.

Напомним, в конце мая специальный представитель Китая Ли Хуэй призвал к немедленному прекращению огня на Украине и сохранению новых регионов в составе РФ.

Как писала газета The Wall Street Journal, дипломат, направленный в Европу для продвижения мирного плана Пекина по урегулированию украинского конфликта, тогда передал четкое послание:

«Союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те территории, которые она в настоящее время занимает».

По словам собеседников издания, Ли Хуэй предложил Европе рассматривать Китай как экономическую альтернативу США и подчеркнул необходимость действовать быстро, чтобы положить конец украинскому конфликту и не допустить его распространения.

Европейские чиновники указали, что не поддерживают замораживание конфликта, и заявили представителю КНР, что «невозможно отделить Европу от Америки, и что Европа не откажется от поддержки Украины».

Григорий Плакучев


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