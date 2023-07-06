Французский генерал Пинатель: у России значительное превосходство в воздухе и на земле

Без прямого вмешательства НАТО в конфликт на Украине поражение Киева станет лишь вопросом времени, заявил в среду, 5 июля, генерал французской армии Жан-Бернар Пинатель в интервью Le Dialogue.

По его словам, контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально было обречено на провал, так как российские Вооруженные силы (ВС РФ) превосходит украинские не только в людских ресурсах, но и в технике.

«Я абсолютно не верю в успех украинского контрнаступления. У русских значительное превосходство в воздухе. Но у них также есть преимущество и на земле. Даже сами украинцы признают, что они выпускают 4 тыс. снарядов в день, в то время как Россия выпускает 20 тыс.», — заявил он.

По оценкам французского генерала, соотношение потерь ВСУ и ВС РФ составляет 5 к 1 в пользу России, а позиция Запада по затягиваю конфликта приводит лишь к увеличению числа жертв. При этом ни США, ни Европа не считаются с потерями Киева, так как их истинная цель — это ослабление Москвы, заявил Пинатель.

По его мнению, политика бесконечных санкций Запада против России в конечном итоге нанесла наибольший ущерб самой Европе и поставила ее перед угрозой экономического кризиса. В частности, экономики европейских стран не могут обходиться без дешевых российских энергоресурсов, и если Германии впадет в рецессию без российского газа, то это негативно скажется не только на Франции, но и на всем ЕС, считает Пинатель.

«Россия же, напротив, процветает и развивается экономически. Это происходит потому, что Россия независима от остального мира во всех отношениях, будь то сырье, зерно или энергия. Но вот капиталистический мир не может обойтись без ресурсов, поставляемых Россией», — заявил он.

Кроме того, французский генерал заявил, что Вашингтон заинтересован не в благополучии Европы, а в ее ослаблении, чтобы не дать ей проводить самостоятельную и независимую политику.

«Американцы, несомненно, хотят избежать экономического сотрудничества между Европой и Россией, которое лишило бы их превосходства на международной арене», — заключил Пинатель.

Ранее в этот день американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что единственный шанс Киева переломить ситуацию на поле боя — это втянуть НАТО в конфликт. Однако у НАТО нет для этого ни войск, ни подготовки, ни материально-технической поддержки, считает он.

26 июня газета Politico отметила, что контрнаступление Украины затягивается не намеренно, его продвижению мешают российская авиация, минные поля и плохие погодные условия. При этом официальные представители США рекомендуют Киеву осуществить «рывок» через российские оборонительные позиции уже сейчас.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.