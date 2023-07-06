Военный эксперт спрогнозировал ухудшение ситуации вокруг Тайваня

Военный эксперт Кашин: противостояние Китая и Тайваня может начаться в ближайшие три года

Ситуация вокруг Тайваня будет ухудшаться, причиной этому становятся действия США. Об этом 5 июля «Известиям» заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Так он прокомментировал слова официального представителя министерства национальной обороны Китая Тана Кефея о том, что новые поставки Вашингтоном вооружений Тайваню превращают остров в пороховую бочку.

«Идет изменение модели военно-технического сотрудничества США с Тайванем, связанное с наращиванием непрерывных поставок оружия с 2018 или 2019 года. Получается, что администрация президента [США Джо] Байдена повторяет то, что делала еще администрация [экс-президента Дональда] Трампа. США здесь последовательны. Поставки ускоряются. Американцы готовят Тайвань к скорому возможному конфликту с материком», — сказал Кашин.

При этом эксперт отметил, что последние сделки между Вашингтоном и Тайванем нельзя назвать существенными. Однако в целом ситуация будет ухудшаться.

«Пакет на $440 млн касался главным образов поставок снарядов для 30-миллиметровых автоматических пушек, установленных на тайваньской бронетехнике, — на них пришлось более 300 млн. В целом ситуация вокруг Тайваня будет ухудшаться. Китайцы всё чаще делают подобные заявления», — сказал он.

По словам Кашина, конфликт не предопределен, но есть существенная вероятность его начала между 2024–2027 годами.

«Все стороны рассматривают угрозу конфликта как реальную. Идут приготовления. Часть богатых тайваньцев переводят свои активы в Сингапур. На основе открытых данных трудно сказать, получится ли предотвратить войну, она считается вполне реальной в перспективе. Если она начнется, это будет немыслимый по своим масштабам шок для всей мировой экономики. Собственно, осознание этого факта может отчасти все стороны сдерживать», — заключил он.

30 июня стало известно, что Госдеп США разрешил продажу Тайваню боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на сумму $108 млн.

Комментируя данное решение, военный историк Борис Юлин заявил «Известиям», что обострению ситуации в Тихоокеанском регионе поспособствует продажа Тайваню боеприпасов и военного оборудования. По его мнению, в данном случае американцы снабжают оружием китайских сепаратистов, покушаясь на территориальную целостность Китая.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.